Piden vecinos a COMAPA Victoria reparar fuga de agua

Habitantes de la colonia Corregidora cuestionaron el actuar de COMAPA Victoria que no ha atendido el reporte para iniciar las labores de reparación

Vecinos de la calle José María Morelos, en la colonia Corregidora, denunciaron que desde hace más de dos meses padecen una fuga de agua que no ha sido atendida por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria, que preside Fernando García Fuentes.

De acuerdo con los afectados, el organismo ni siquiera ha acudido a verificar si se trata de una solución inmediata o si requiere de una mayor inversión para su reparación, lo que evidencia la falta de interés y capacidad de respuesta.

Los entrevistados señalaron que ya han enviado en repetidas ocasiones el reporte correspondiente, sin embargo, COMAPA no les ha contestado ni ha enviado a personal a la zona.

Incluso, notificaron del problema directamente a las personas que entregan los recibos casa por casa, quienes prometen reportar la fuga al área correspondiente, pero hasta el momento no ha habido ninguna reacción por parte del organismo operador.

Pavimento destrozado por paso de microbuses

La fuga constante comenzó a deteriorar de manera severa el pavimento de la calle José María Morelos, que presenta baches, hundimientos y reblandecimiento de la carpeta asfáltica.

La situación se agrava porque se trata de un cruce obligado de microbuses, y el paso constante de estas unidades pesadas sobre el pavimento mojado empeora las condiciones de la vialidad, poniendo en riesgo a automovilistas y peatones.

COMAPA sí cobra, pero no resuelve

Habitantes de la Corregidora cuestionaron el actuar de COMAPA Victoria, al señalar que es un organismo autónomo que cuenta con presupuesto propio y cuyas funciones principales son dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de agua y drenaje, atender de forma inmediata los reportes ciudadanos de fugas y desperfectos, garantizar un servicio eficiente y de calidad, e invertir en la modernización de la infraestructura hidráulica.

Sin embargo, aseguran que ninguna de estas obligaciones se está cumpliendo, pues el presupuesto no se está aplicando correctamente para solucionar la demanda ciudadana.

Por el contrario, denunciaron que los recibos llegan puntualmente cada mes y que en caso de no pagar en la fecha estipulada, el organismo corta de inmediato el servicio, sin tolerancia ni consideración.

De ahí el malestar generalizado de los vecinos de la colonia Corregidora, quienes exigen la intervención inmediata de Fernando García Fuentes y una solución definitiva a una fuga que ya lleva más de dos meses desperdiciando agua y destruyendo su calle.