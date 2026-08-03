Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente

Inicio / Tamaulipas / Localizan a hombre sin vida junto a vías del tren en Reynosa

Un hombre de 53 años perdió la vida durante la madrugada de este lunes luego de ser atropellado por el tren en las inmediaciones del Ejido Carrizales, a la altura del kilómetro 26 de la carretera Reynosa–Nuevo Laredo.

La víctima fue identificada como Juan Alfredo "N", residente del Ejido Carrizales. De acuerdo con los primeros reportes, el ferrocarril cruzó por el sector alrededor de la 1:40 de la madrugada; sin embargo, el cuerpo fue localizado horas más tarde por habitantes de la comunidad, quienes alertaron a las autoridades mediante una llamada al número de emergencias 911.

Familiares acudieron para identificarlo

Al sitio acudieron familiares del fallecido para realizar la identificación. Su esposa informó a las autoridades que la noche del domingo Juan Alfredo salió de su domicilio con la intención de dirigirse a la casa de sus suegros, ubicada en el Ejido El Faro, pero nunca llegó a su destino ni regresó a casa. Fue hasta la mañana de este lunes cuando recibió la noticia de su fallecimiento.

Elementos de la Guardia Estatal acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizó las diligencias correspondientes y dio fe del deceso.

Investigan las circunstancias del accidente

Posteriormente, peritos de Servicios Periciales y personal del Servicio Médico Forense efectuaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al anfiteatro de Reynosa para la práctica de la necropsia de ley y la integración de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar cómo sucedieron los hechos.