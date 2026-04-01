Localizan con vida a joven desaparecido en Reynosa

Luego de varios días de incertidumbre, fue localizado con vida el joven Fernando Alexander Ramírez Rodríguez, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 29 de marzo en Reynosa.

De acuerdo con la información disponible, el joven fue encontrado en una brecha, en condiciones de desorientación y visiblemente asustado por la situación que habría enfrentado durante su ausencia.

Autoridades y colectivos que participaron en las labores de búsqueda confirmaron el hallazgo, destacando la importancia de la difusión del caso y la colaboración ciudadana, que permitió mantener visible su desaparición.

Por la naturaleza de las investigaciones en curso, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue localizado, ni sobre lo ocurrido durante los días en que permaneció desaparecido.

El caso generó una amplia movilización entre autoridades y ciudadanos, quienes se sumaron a la búsqueda y compartieron información para facilitar su localización.

Tras su regreso, se hizo un llamado a la población, especialmente a jóvenes, a extremar precauciones, mantenerse en constante comunicación con sus familias y evitar situaciones de riesgo, ante el contexto de inseguridad que se vive en la ciudad.

Comentarios