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Tamaulipas

Localizan a hombre sin vida bajo puente en zona centro de Reynosa

Paramédicos corroboraron el deceso, mientras que peritos y personal del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo.

  • 25
  • Abril
    2026

La mañana de este sábado fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el puente a desnivel ubicado sobre la calle JB Chapa, en la zona centro de Reynosa.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas que transitaban por el lugar observaron a una persona recostada entre los huecos de la estructura, por lo que dieron aviso al número de emergencias 911.

Al sitio, a la altura de la calle Colón, acudieron elementos de la Guardia Estatal y autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La víctima, presuntamente en situación de calle, tenía entre 55 y 60 años de edad, complexión delgada y vestía pantalón de mezclilla, zapatos negros, camisa verde y chamarra negra.

Paramédicos corroboraron el deceso, mientras que peritos y personal del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue, donde permanece en calidad de no identificado.


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