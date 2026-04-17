Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_17_at_15_04_54_8d7474c0d8
Tamaulipas

Localizan con vida a Adalis, menor desaparecida en Tamaulipas

La niña de 12 años fue hallada tras una llamada anónima; autoridades investigan posibles signos de violencia y su entorno familiar

  • 17
  • Abril
    2026

Luego de horas de angustia e incertidumbre, fue localizada con vida la menor Adalis, de 12 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida tras salir de su domicilio la noche del miércoles con rumbo desconocido.

El hallazgo se logró la mañana del viernes, luego de que se recibiera una llamada que proporcionó la ubicación exacta de la menor, lo que permitió a las autoridades dar con su paradero y ponerla a salvo.

De manera preliminar, se informó que la menor presenta posibles huellas de violencia, por lo que será a través de dictámenes médicos legistas como se determine la gravedad de las lesiones y las circunstancias en que estas se produjeron.

Actualmente, Adalis se encuentra bajo resguardo del sistema DIF, con el objetivo de salvaguardar su integridad mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

En torno al entorno familiar, se dio a conocer que la madre de la menor, identificada como Francisca, así como su padrastro, se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades ministeriales. La madre ha manifestado su disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

El caso generó una fuerte movilización social, incluyendo bloqueos carreteros, donde ciudadanos exigieron la pronta localización de la menor y el esclarecimiento del caso.

Mientras tanto, entre la población persiste la exigencia de que se informe con claridad lo ocurrido, no con fines de morbo, sino para conocer el contexto de los hechos y prevenir posibles riesgos.

El caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que deberá recabar los elementos necesarios para determinar si la menor fue víctima de un delito o si los hechos están relacionados con una situación al interior de su entorno familiar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

dif_reynosa_9a8f744223
Madre de menor localizada en Reynosa niega violencia familiar
Whats_App_Image_2026_04_18_at_09_12_22_f8ebd963f7
Cuellos de botella en frontera de Piedras Negras
EH_UNA_FOTO_2026_04_18_T084646_553_e7d0a68c59
Dorka Juhasz, MVP de la EuroLiga femenina 2025-2026
publicidad

Últimas Noticias

circulos_mc_a8468f4058
Movimiento Ciudadano activa más de 1,500 Círculos Ciudadanos
capturan_a_cuatro_medio_millon_1377c48060
Fuerza Civil captura a tres con casi $500,000 en Linares
Captura_de_pantalla_2026_04_18_213304_a5376d980d
Rayados se hunde en su casa tras derrota ante Pachuca
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×