Localizan con vida a Adalis, menor desaparecida en Tamaulipas

Luego de horas de angustia e incertidumbre, fue localizada con vida la menor Adalis, de 12 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida tras salir de su domicilio la noche del miércoles con rumbo desconocido.

El hallazgo se logró la mañana del viernes, luego de que se recibiera una llamada que proporcionó la ubicación exacta de la menor, lo que permitió a las autoridades dar con su paradero y ponerla a salvo.

De manera preliminar, se informó que la menor presenta posibles huellas de violencia, por lo que será a través de dictámenes médicos legistas como se determine la gravedad de las lesiones y las circunstancias en que estas se produjeron.

Actualmente, Adalis se encuentra bajo resguardo del sistema DIF, con el objetivo de salvaguardar su integridad mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

En torno al entorno familiar, se dio a conocer que la madre de la menor, identificada como Francisca, así como su padrastro, se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades ministeriales. La madre ha manifestado su disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

El caso generó una fuerte movilización social, incluyendo bloqueos carreteros, donde ciudadanos exigieron la pronta localización de la menor y el esclarecimiento del caso.

Mientras tanto, entre la población persiste la exigencia de que se informe con claridad lo ocurrido, no con fines de morbo, sino para conocer el contexto de los hechos y prevenir posibles riesgos.

El caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que deberá recabar los elementos necesarios para determinar si la menor fue víctima de un delito o si los hechos están relacionados con una situación al interior de su entorno familiar.

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