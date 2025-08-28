Cerrar X
Tamaulipas

Localizan con vida a joven reportado como desaparecido en Reynosa

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas confirmó que el joven estudiante Christian Montañez, de 19 años de edad, fue localizado con vida

  • 28
  • Agosto
    2025

En la madrugada de este jueves, el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas confirmó que el joven estudiante Christian Montañez, de 19 años de edad, fue localizado con vida tras haber sido reportado como desaparecido desde el pasado 25 de agosto.

Aunque no se revelaron detalles sobre el lugar ni las circunstancias de su localización, trascendió de manera extraoficial que el joven ya se encuentra con su familia. Las autoridades indicaron que la investigación sobre su desaparición sigue en curso.

De acuerdo con la denuncia de sus familiares, Christian Montañez salió de su domicilio con rumbo a la Universidad UMAN, utilizando la conocida ruta “Cañada”, pero nunca llegó a clases, lo que dio inicio a una intensa búsqueda en coordinación con colectivos y autoridades.

Incluso para este mismo jueves estaba previsto un operativo de localización, sin embargo, la noticia de su aparición generó alivio y esperanza en una ciudad marcada por los constantes reportes de desapariciones.


