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Tamaulipas

Localizan cuerpo en descomposición junto a canal en Puerta Sur

Al arribar al sitio, los integrantes de 'Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas', confirmaron la presencia de un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

  • 06
  • Abril
    2026

Un nuevo hallazgo de una persona sin vida se registró en Reynosa la tarde de este lunes 6 de abril, generando movilización de colectivos y autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas, cuando de manera anónima, el colectivo “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas” recibió un reporte que alertaba sobre fuertes olores y la posible presencia de un cuerpo sin vida a un costado del canal pluvial, en la colonia Puerta Sur, zona donde recientemente se han registrado múltiples hallazgos.

¿Qué encontraron en el sitio?

Al arribar al sitio, los integrantes del colectivo confirmaron la presencia de un cuerpo en avanzado estado de descomposición. En el lugar ya se encontraba una unidad de la Guardia Estatal, lo que limitó la posibilidad de recabar mayores datos.

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¿Qué se sabe sobre la identidad de la víctima?

De acuerdo con la vestimenta, un pantalón deportivo rojo y calcetas negras, se presume que podría tratarse de una mujer, aunque hasta el momento no ha sido posible confirmar la identidad debido a las condiciones del cuerpo.

¿Qué investigan las autoridades?

Serán las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas las encargadas de realizar las investigaciones periciales para determinar la identidad de la víctima, las causas de la muerte, así como establecer si el hecho ocurrió en ese punto o si el cuerpo fue abandonado en el lugar.


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