Localizan hombre sin vida en calles de la colonia México Agrario

Al percatarse de la situación, se dio aviso a integrantes de la Fundación Motorizados, quienes acudieron al sitio para confirmar el reporte

La tarde del viernes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un predio ubicado en las inmediaciones de la colonia México Agrario, generando movilización de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue encontrada suspendida de un árbol y presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que indica que llevaba varios días en el lugar.

El hallazgo fue realizado por un jinete que se encontraba en la zona en busca de una de sus vacas. Al percatarse de la situación, dio aviso a integrantes de la Fundación Motorizados, quienes acudieron al sitio para confirmar el reporte y posteriormente solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.

Inician con levantamiento de indicios para la investigación correspondiente

Elementos de diversas corporaciones arribaron al lugar y procedieron a acordonar el área para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia realizó las diligencias de ley, así como el levantamiento de indicios para iniciar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido confirmada de manera oficial. Serán las autoridades quienes determinen las causas del fallecimiento y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.