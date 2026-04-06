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Tamaulipas

Localizan a hombre sin vida en colonia Pedreras de Matamoros

El hallazgo se registró tras una llamada al número de emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

  • 06
  • Abril
    2026

Un hombre, presuntamente en situación de calle, fue localizado sin vida a un costado de una tienda de conveniencia ubicada en la intersección de las calles Tarahumara y Cantinflas, en la colonia Praderas, en Heroica Matamoros.

¿Cómo se registró el hallazgo en la colonia Praderas?

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se registró tras una llamada al número de emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes al arribar al sitio confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales.

¿Qué acciones realizaron las autoridades en el lugar?

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para iniciar las investigaciones correspondientes y llevar a cabo las diligencias de ley.

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Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas acudieron al lugar y procedieron a acordonar el área, en espera del levantamiento del cuerpo por parte de los servicios periciales.

¿Se conoce la identidad o causa de muerte?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona ni las causas del fallecimiento, por lo que serán las autoridades quienes determinen lo ocurrido.


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