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Tamaulipas

Localizan sana y salva a menor desaparecida en Díaz Ordaz

Una adolescente de 12 años fue encontrada en Camargo gracias al apoyo ciudadano, redes sociales y la intervención de la Guardia Estatal

  • 06
  • Junio
    2026

Una adolescente de 12 años que había sido reportada como extraviada en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz fue localizada sana y salva gracias a la intervención de elementos de la Guardia Estatal y la colaboración ciudadana en la región conocida como la Frontera Grande.

De acuerdo con el reporte oficial, a través del C5 se recibió una solicitud de apoyo luego de que la menor permaneciera fuera de su domicilio por más de 24 horas, situación que generó preocupación entre sus familiares.

La madre de la adolescente informó a las autoridades que, mediante publicaciones y mensajes difundidos en redes sociales, logró obtener información sobre el posible paradero de su hija en el municipio de Camargo, por lo que solicitó el acompañamiento de elementos de seguridad para verificar la situación.

Los agentes estatales se trasladaron hasta la colonia Nuevo Camargo, donde una ciudadana mantenía bajo resguardo a la menor tras identificarla como una persona reportada como desaparecida.

Luego de confirmar su identidad y estado de salud, la adolescente fue entregada a su madre en presencia de las autoridades.

Posteriormente, elementos de la Guardia Estatal brindaron acompañamiento durante el traslado de regreso a Gustavo Díaz Ordaz, garantizando la seguridad de ambas hasta su llegada al domicilio familiar.

Las autoridades destacaron la importancia de la participación ciudadana y del uso responsable de las redes sociales, herramientas que contribuyeron de manera importante para lograr la pronta localización de la menor.


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