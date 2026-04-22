Localizan cuerpo con huellas de violencia en bodega de Reynosa

El cuerpo sin vida de un hombre, con visibles huellas de violencia y atado de las manos, fue localizado la mañana de este miércoles en una bodega abandonada de la colonia Ribereña, en Reynosa, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

Hallazgo en inmueble abandonado

El hallazgo se reportó a través del número de emergencias 911, alertando sobre la presencia de una persona sin vida en un inmueble en desuso cercano a la carretera Ribereña.

Alrededor de las 09:00 horas, elementos de la Guardia Estatal y del Ejército Mexicano acudieron al sitio, a la altura de la calle Rodolfo Garza Cantú, donde confirmaron la presencia del cuerpo. La víctima se encontraba maniatada y con signos evidentes de violencia, por lo que el área fue acordonada para iniciar las diligencias correspondientes.

Sin identificar a la víctima

De manera preliminar, se informó que el hombre tendría entre 40 y 45 años de edad, complexión regular, bigote y tez morena clara, sin que hasta el momento se haya dado a conocer su identidad.

Personal de Servicios Periciales y agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer este hecho.

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