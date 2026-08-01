Lourdes Puente sería la nueva delegada del Bienestar Tamaulipas

Trasciende de última hora que Lourdes Puente Vizcarra, quien se desempeñara hace dos años como titular de Liconsa en el estado y recientemente como responsable del Voluntariado de la Esperanza, al lado de la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, es la nueva delegada del Bienestar del gobierno federal en el estado.

Puente Vizcarra es tamaulipeca, Doctora Honoris Causa por trayectoria nacional e internacional en el desarrollo social y humanista, filantrópica y guardiana espiritual del agua, colaborando con el colectivo Canto al Agua desde el 2020, de acuerdo a su perfil en redes sociales.

Hace cuatro meses su nombre trascendió cuando se anunciaba la posible renuncia de Luis Lauro Reyes Rodríguez, titular de Bienestar Federal; sin embargo, por causas no establecidas, todo transcurrió sin movimientos.

A pesar de lo que se ha publicado de último momento en varios medios, en las oficinas centrales del Bienestar Federal en Tamaulipas no se tiene conocimiento de manera oficial de la llegada de la nueva titular, ni tampoco se ha emitido algún comunicado por parte de la dependencia.