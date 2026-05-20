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Coahuila

UAdeC impulsa talento con mentoría del Consulado de Monterrey

Lourdes Morales Oyarvidez, titular de dicha coordinación, informó que de esta convocatoria se seleccionaron a 10 alumnos

  • 20
  • Mayo
    2026

La Coordinación de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) llevó a cabo una convocatoria dirigida a la comunidad estudiantil y a los centros de idiomas, consistente en la narración de jugadas deportivas en inglés, esto en el marco de la agenda mundialista.

Seleccionan a 10 estudiantes para mentoría especializada

Lourdes Morales Oyarvidez, titular de dicha coordinación, informó que de esta convocatoria se seleccionaron a 10 alumnos, quienes recibieron una mentoría especializada en crónica y narración deportiva impartida en colaboración con el Consulado de Estados Unidos en Monterrey.

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La funcionaria universitaria destacó que este proyecto busca posicionarse como un evento de talla internacional.

Asimismo, enfatizó que la iniciativa no solo engloba el ámbito del fútbol, sino que tiene como objetivo concientizar a los jóvenes sobre la importancia del dominio del idioma inglés y motivarlos al desarrollo de esta habilidad global.

Estudiantes realizan ejercicios de narración deportiva

Como cierre de las actividades de esta convocatoria, los estudiantes ganadores sostuvieron un encuentro presencial este miércoles, espacio donde demostraron los conocimientos adquiridos al realizar ejercicios de narración de jugadas.


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