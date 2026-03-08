Mujeres buscadoras exigen respuestas por desaparecidos

Entre lonas con fotografías y volantes pegados en postes, mujeres integrantes de un colectivo de búsqueda en Matamoros compartieron el dolor y la lucha que viven desde la desaparición de sus familiares, asegurando que han tenido que convertirse en buscadoras ante la falta de resultados por parte de las autoridades.

Cinco años buscando a su esposo

María de Lourdes Hernández Hernández relató que desde hace cinco años busca a su esposo, Luis Enrique Torres Cardoso, desaparecido el 9 de noviembre de 2020 en Reynosa. Explicó que desde entonces su vida cambió por completo y que durante todo este tiempo ha tenido que costear por su cuenta la impresión de lonas y volantes para difundir su caso.

“Trabajo limpiando casas para sostener a mi familia y también para pagar la publicidad de mi esposo, porque la fiscalía no lo hace o lo hace con copias donde ni siquiera se distingue su rostro”, expresó.

Señaló que incluso tuvo dificultades para interponer la denuncia cuando ocurrió la desaparición, ya que tardaron más de dos meses en atenderla en el Ministerio Público. Además, denunció que muchas familias no saben cómo proceder cuando ocurre una desaparición y terminan aprendiendo el proceso entre ellas mismas.

La búsqueda que no se detiene

Ante esta situación, dijo que decidió integrarse al colectivo de búsqueda para recibir apoyo de otras familias que atraviesan por la misma situación y para continuar con las labores de localización.

“Hoy es domingo y aquí estamos en la calle. Para nosotros no hay descanso desde el día que desaparecen. Si nosotros no buscamos, nadie lo hace”, lamentó.

Otra madre busca a sus dos hijos

Por su parte, María Rojas compartió que busca a sus dos hijos, Gil Manuel Galindo Rojas y José Ignacio Galindo Rojas, desaparecidos el 5 de agosto de 2019 en Matamoros. Desde entonces, aseguró que ha recorrido brechas y participado en búsquedas en distintos municipios, incluso en zonas donde se han localizado fosas clandestinas.

Experiencia en campo ante la falta de respuestas

Explicó que con el paso de los años las madres buscadoras han adquirido experiencia en campo, aprendiendo incluso a identificar restos humanos, algo que dijo nunca imaginaron tener que hacer.

“Ya desgraciadamente tenemos experiencia en esto, en identificar huesitos o una calavera humana. No debería ser así, pero lo hemos tenido que aprender”, comentó.

Apoyo ciudadano y exigencia de justicia

Las integrantes del colectivo también agradecieron el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación, señalando que la visibilización de sus casos les ayuda a continuar con su lucha y a obtener recursos para seguir con las búsquedas.

A pesar del dolor y el paso del tiempo, coincidieron en que su única exigencia es saber qué pasó con sus familiares y poder encontrarlos.

“No buscamos otra cosa más que saber dónde están”, concluyeron.

