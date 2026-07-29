Madre de Dafne rompe el silencio tras vinculación a proceso

Relató que durante la primera audiencia decidió retirarse del recinto debido a la carga emocional que representaba escuchar la narración de los hechos

Luego de que Dana Yanina fue vinculada a proceso por el delito de feminicidio en agravio de Dafne Zapata Quintos, Alejandra Quintos Martínez, madre de la adolescente de 13 años que perdió la vida al interior de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, emitió una declaración pública a través de sus redes sociales para explicar las razones por las que anteriormente difundió videos en los que aseguraba que la joven era inocente.

En su mensaje, Alejandra relató que durante la primera audiencia decidió retirarse del recinto debido a la carga emocional que representaba escuchar la narración de los hechos relacionados con la muerte de su hija. Señaló que, ante la imposibilidad de permanecer en la diligencia, solicitó que el padre de Dafne fuera su voz y representante dentro del proceso, para posteriormente regresar a su ciudad.

Sin embargo, afirmó que después su madre recibió diversas llamadas de familiares de Dana Yanina, quienes, según su versión, buscaban hablar con ella para explicarle que la joven también había sido víctima de situaciones ocurridas al interior de la academia y que era inocente de la muerte de Dafne.

Con base en esa información, Alejandra realizó transmisiones en vivo y publicó videos en redes sociales en los que expresó que Dana Yanina no tenía responsabilidad en el caso.

Explicó que decidió respaldarla porque consideró que, si la joven había sufrido situaciones similares a las que enfrentó su hija, utilizaría su voz para defender a ambas.

No obstante, relató que posteriormente fue contactada por el padre de Dafne y por la abogada de la familia, quienes le informaron que un fragmento de aquellas transmisiones había sido utilizado por la defensa dentro del proceso judicial, por lo que debía acudir a explicar las circunstancias bajo las cuales realizó las declaraciones.

Alejandra acudió entonces al Centro Integral de Justicia de Altamira, conocido en "La Pedrera", donde permaneció durante toda la audiencia y escuchó nuevamente la exposición de los hechos relacionados con la muerte de su hija.

Durante la diligencia, dijo, se presentaron señalamientos sobre presuntas agresiones cometidas contra Dafne, entre ellas que habría sido privada de alimentos, golpeada y sometida a actos de tortura.

La madre de la adolescente aseguró que también revisó de manera minuciosa la carpeta de investigación.Tras conocer el contenido de las indagatorias, manifestó que encontró diversos elementos que, desde su perspectiva, podrían implicar a Dana Yanina, situación que le causó consternación debido a que previamente había difundido públicamente que la joven era inocente.

Ante la jueza, explicó que sus videos fueron realizados después de que, según afirmó, familiares de Dana Yanina contactaron a su madre y le expusieron que la joven también era víctima de la academia.

Añadió que la autoridad judicial tomó una determinación respecto a lo expuesto, aunque no precisó el alcance de esa decisión.

Sostiene que corresponderá a las autoridades continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades dentro del caso.

Finalmente, dirigió un mensaje directo a Dana Yanina:"Dana Yanina, si tú eres completamente inocente, habla; es lo único que puedo decir".