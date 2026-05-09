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Hijo es vinculado a proceso por desaparición de su madre en CDMX

Fernando Yael ‘N’ permanecerá en prisión preventiva tras ser acusado por la desaparición de Teresa Guadalupe, reportada desde abril

  • 09
  • Mayo
    2026

Un Juez de Control vinculó a proceso a Fernando Yael “N” por el delito de desaparición de personas cometida por particulares, en agravio de su propia madre, Teresa Guadalupe, quien fue reportada como desaparecida el pasado 25 de abril en la Ciudad de México.

La resolución se dio durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión celebrada en las salas orales de Doctor Lavista, donde la Fiscalía General de Justicia capitalina presentó datos de prueba que apuntan a la probable responsabilidad del acusado.

De denunciante a principal sospechoso

El caso dio un giro drástico luego de que el propio Fernando Yael fuera quien inicialmente denunció la desaparición de su madre.

Según su primera versión, Teresa Guadalupe había salido al Centro Histórico y posteriormente se perdió toda comunicación con ella.

No obstante, conforme avanzaron las investigaciones, la Fiscalía detectó inconsistencias en sus declaraciones, lo que llevó a profundizar las indagatorias y finalmente obtener una orden de aprehensión en su contra.

Prisión preventiva y tres meses de investigación

El juez determinó imponer prisión preventiva oficiosa, por lo que Fernando Yael permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte mientras continúan las investigaciones.

Además, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público buscará robustecer el caso.

La captura del imputado fue ejecutada apenas el jueves en calles de la colonia Centro Histórico, como parte de las acciones de la Fiscalía para esclarecer la desaparición.

El proceso judicial apenas entra en una nueva etapa, mientras las autoridades buscan establecer con precisión qué ocurrió con Teresa Guadalupe y determinar el grado de responsabilidad del acusado.


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