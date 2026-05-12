Alejandra Guzmán rompe en llanto al cantar tema para Silvia Pinal

La cantante Alejandra Guzmán conmovió al público y a medios de comunicación durante la presentación oficial de su nuevo sencillo “Los que nos quedamos”, tema dedicado a su madre, Silvia Pinal, quien falleció el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años de edad.

La presentación se llevó a cabo este martes 12 de mayo en el Frontón México, donde “La Reina de Corazones” interpretó por primera vez en vivo esta canción cargada de dolor, recuerdos y despedida.

Mientras cantaba frente al videoclip oficial del sencillo, Alejandra Guzmán no pudo contener las lágrimas y terminó rompiendo en llanto a mitad de la interpretación.

“No he podido cantarla todavía sin llorar”, confesó la artista durante la conferencia de prensa.

Posteriormente, explicó que este tema representa una forma de sanar el duelo que ha enfrentado desde la partida de su madre.

“Fue maravilloso soltar las lágrimas y no dejar de cantar con esas lágrimas fluyendo por mi mente, por mi ser. Eso es sanar, para mí, un luto. Y me la he pasado abrazando mi tristeza”, expresó.

Durante el encuentro con medios, la cantante recordó a Silvia Pinal como una mujer amorosa, inteligente y llena de vida.

“Siempre fue una mamá muy cariñosa, muy consentidora, muy inteligente, le gustaba hacer fiestas, le gustaba la gente, le gustaba la política”, relató con nostalgia.

Alejandra Guzmán también sorprendió al compartir experiencias personales que ha vivido tras la muerte de su madre, asegurando que ha sentido su presencia a través de destellos de luz.

“Hace unos meses vi un halo justamente donde ella se sentaba”, comentó.

El sencillo “Los que nos quedamos”, lanzado el pasado 8 de mayo en plataformas digitales, muestra el lado más íntimo de la intérprete y funciona como una carta de amor y despedida hacia Silvia Pinal.

“Es una forma de decir ‘bye, mamá’ desde el otro lado”, dijo la cantante.

La canción incluye versos profundamente emotivos como: “Tuve suerte de tenerte, ahora debo ser fuerte”, frase que ha conectado especialmente con personas que también enfrentan la pérdida de sus madres.

En redes sociales, usuarios compartieron mensajes de identificación y apoyo hacia la cantante, especialmente en el contexto reciente del Día de las Madres.

Además del lanzamiento del sencillo, Alejandra Guzmán confirmó que se encuentra recuperada de la lesión de cadera que sufrió en marzo pasado y anunció una gira nacional titulada también “Los que nos quedamos”.

La gira recorrerá 14 ciudades de México entre julio y diciembre de 2026, incluyendo presentaciones en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

En apenas tres días de su lanzamiento, el videoclip del tema superó las 100 mil reproducciones en YouTube y acumuló cerca de 63 mil escuchas en Spotify, consolidándose como uno de los temas más emotivos y personales en la carrera de la cantante mexicana.

Comentarios