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Tamaulipas

Maestros sorprenden con show en graduación en Reynosa

Docentes de una secundaria en Reynosa despidieron a sus alumnos con coreografías inspiradas en Bad Bunny, generando emoción entre los graduados

  • 08
  • Junio
    2026

Las graduaciones en las que los estudiantes se despedían de las aulas al ritmo de "Las Golondrinas" parecen estar quedando atrás. En la Escuela Secundaria General Número 4 "Ingeniero Marte R. Gómez" de Reynosa, los maestros decidieron despedir a sus alumnos con una presentación inspirada en los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl, utilizando música de Bad Bunny para hacer de la ceremonia un momento inolvidable.

Para que la sorpresa fuera completa, los docentes dedicaron varios días a ensayar fuera de su horario laboral, preparando coreografías y detalles que permitieran conectar con los gustos de los jóvenes que concluían su educación secundaria.

El maestro Edgar Alejandro Rodríguez Ávalos explicó que el objetivo principal era dejar una huella positiva en los estudiantes.

"Es así, para que los chicos lo recuerden, nunca se les va a olvidar que sus maestros prácticamente estuvieron bailando las canciones que a ellos les gustan, que ellos cantan y aquí estamos", expresó.

La presentación provocó sonrisas, aplausos y emociones entre los graduados, quienes no ocultaron su sorpresa al ver a sus profesores desenvolverse de una manera completamente diferente a la habitual dentro de las aulas.

Melany, una de las alumnas egresadas, reconoció que el espectáculo superó todas sus expectativas.

"Me encantó la verdad, súper padre, no me lo esperaba, me dio mucha alegría porque no me imaginé que lo fueran a hacer, no esperaba que mi graduación fuera así la verdad", comentó.

La opinión fue compartida por otros integrantes de la generación, quienes agradecieron el esfuerzo realizado por los docentes para despedirlos de una forma especial.

"Todo muy padre, nos encantó, no esperábamos que fuera de esta manera, nos sacamos de onda porque siempre están muy serios y no esperábamos y lo agradecemos mucho a los profesores", señalaron.

Tras la celebración, los estudiantes se preparan para iniciar una nueva etapa en el nivel medio superior, llevando consigo recuerdos que difícilmente olvidarán y el afecto de quienes los acompañaron durante tres años de formación académica.

Al cierre del evento, el director del plantel, Fernando Gallardo Guerrero, dirigió un mensaje a los egresados en el que les deseó éxito en los nuevos retos que enfrentarán.

"Quiero desearles que tengan éxito en su próximo nivel medio superior, y quiero decirles que la Secundaria Número Cuatro va a tener las puertas abiertas para ustedes, cuando así lo necesiten y lo soliciten", manifestó.

La emotiva despedida demostró que las nuevas generaciones también pueden conservar el significado de una graduación, aunque ahora el recuerdo se construya con ritmos modernos, baile y la cercanía de maestros dispuestos a salir de lo convencional.


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