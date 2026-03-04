Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Bloquean carretera en Altamira para exigir reapertura de primaria

El plantel suspendió actividades tras conflicto laboral entre directivos, maestros y el jefe de sector, lo cual ha dejado sin clases presenciales a alumnos

  • 04
  • Marzo
    2026

Padres de familia y sus hijos menores de edad, bloquearon este miércoles un tramo de la Carretera Federal 80, a la altura del punto conocido como Puente Las Piñas, en el municipio de Altamira, para exigir la reapertura inmediata de la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", que permanece cerrada desde hace dos semanas.

De acuerdo con los manifestantes, el plantel suspendió actividades debido a un conflicto laboral entre directivos, maestros y el jefe de sector, situación que ha dejado sin clases presenciales a decenas de alumnos, incluidos estudiantes de nuevo ingreso.

En el lugar, Freddy Antonio Torres Mar, representante de la asociación Gestores Productivos Comunitarios, señaló que el cierre del plantel vulnera el derecho a la educación consagrado en la Constitución, al impedir que los menores reciban enseñanza en aula. 

Afirmó que previamente buscaron comunicación con autoridades educativas como el CREDE y la jefatura de sector, sin obtener una respuesta concreta.

Por su parte, Angélica, madre de familia afectada, explicó que durante casi dos semanas los niños no han tenido clases formales y que las actividades enviadas de manera esporádica no sustituyen el aprendizaje presencial. 

En el mismo sentido, Carla, también madre de familia, indicó que el bloqueo fue la última medida adoptada ante la falta de atención por parte de las autoridades.

Los padres advirtieron que permanecerán en el sitio hasta que representantes de la Secretaría de Educación acudan a establecer un acuerdo que permita reanudar las clases y evitar mayores afectaciones al ciclo escolar.


