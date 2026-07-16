Mantiene Reynosa reparto de agua mediante pipas

La distribución de agua continuará en colonias que enfrentan problemas de abastecimiento, como parte de las acciones implementadas para atender la contingencia

El secretario de Servicios Públicos Primarios de Reynosa, Antonio Chávez, informó que continúa la distribución de agua potable mediante pipas en las colonias afectadas por la falta del servicio, entre ellas Bugambilias, Juárez y otros sectores de la ciudad.

Explicó que las brigadas realizan la entrega casa por casa, tocando las puertas de los domicilios para abastecer a las familias que así lo requieran, por lo que pidió a la población mantenerse atenta al paso de las unidades para evitar contratiempos.

“Seguimos trabajando llevando agua a las colonias, por medio de pipas; se hizo un recorrido en colonias como Bugambilias, que es una colonia bien grande. Hemos estado llevando a las colonias y vamos a seguir llevando a Bugambilias, la Juárez y otras colonias más; es casa por casa, van tocando casa por casa, y en donde los reciban es donde entregamos”, expresó.

Señaló que, en ocasiones, los vecinos no salen a recibir el agua cuando las pipas pasan por su calle y, cuando intentan alcanzarlas, las maniobras para regresar se complican debido al tamaño de las unidades y al avance del recorrido en otros sectores.

Antonio Chávez aclaró que el suministro se realiza sin distinción alguna y rechazó los rumores sobre una supuesta selección por colores partidistas, al precisar que el único requisito para recibir el apoyo es atender al personal cuando este toque a la puerta del domicilio.

“Aquí no se distingue de nada, es nada más que salga y nos reciban y que atiendan a los compañeros cuando toquen la puerta, porque luego no salen y luego ya que andamos dos o tres calles más adelante, salen a tratar de regresar la pipa, pero la misma gente de la calle ya no los deja regresar, así que les pedimos que estén bien al pendiente”, comentó.

El funcionario reiteró que la distribución de agua continuará en las colonias que enfrentan problemas de abastecimiento, como parte de las acciones implementadas para atender la contingencia hídrica que atraviesa Reynosa.