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Tamaulipas

Mantienen bajo vigilancia casos sospechosos de dengue en Reynosa

La doctora Iliana Villarreal Cantú, explicó que hasta el momento se han contabilizado 81 casos relacionados con síntomas de dengue

  • 28
  • Mayo
    2026

Autoridades de salud informaron que actualmente Reynosa registra únicamente tres casos confirmados de dengue, mientras el resto de los reportes continúan en análisis o ya fueron descartados tras las evaluaciones médicas correspondientes.

La doctora Iliana Villarreal Cantú, jefa del Distrito de Bienestar en Salud número cuatro, explicó que hasta el momento se han contabilizado 81 casos relacionados con síntomas de dengue, aunque sólo tres han resultado positivos.

“En dengue, ahorita tenemos 81 casos y de los 81 casos, sólo tres son positivos, los demás quedaron entre casos probables y casos descartados”, declaró.

Pacientes permanecen bajo atención médica

Indicó que los pacientes confirmados permanecen bajo atención médica en sus domicilios y hasta el momento no se han presentado complicaciones graves.

Sector salud realizará jornadas preventivas en escuelas

La funcionaria señaló además que personal del sector salud continúa realizando jornadas preventivas en distintas escuelas de Reynosa, promoviendo la activación física, la sana alimentación y otros programas enfocados en el bienestar de los estudiantes.

“Todo el mes de junio vamos a estar activando a todos los alumnos”, expresó Villarreal Cantú al destacar las actividades que estarán desarrollando en planteles educativos de la ciudad.

Las acciones forman parte de las estrategias implementadas por las autoridades sanitarias para fomentar hábitos saludables y prevenir enfermedades entre la población juvenil.


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