Maquinaria rompe ducto principal y ocasiona enorme fuga de agua

La maquinaria empleada por la empresa encargada de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria dañó la tubería principal del acueducto que abastece a Ciudad Victoria.

Esto ha ocasionado enorme desperdicio de agua que continúa fluyendo hasta el momento, sin que se logre aún reparar el daño.

Un gran caudal parecido a un río se logra apreciar incluso después del paso a desnivel que conduce al municipio de Casas y que hace intersección con la carretera Victoria-Monterrey.

De acuerdo a investigaciones realizadas por este medio, las empresas Ingenieros Civiles de Sonora SA de CV y Geosyc Supervisión y Construcción SA de CV son las encargas de esta obra de 54.7 kilómetros, la cual tiene una inversión de 1 mil 792 millones de pesos.

Personal tanto de COMAPA como de la empresa encargada de la obra de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria hacen todo lo posible por repararla a la brevedad.

Este es el primer incidente que se ocasiona producto de los trabajos, o al menos el que se encuentra visible, lo cual seguramente repercutirá en que el sector centro y oriente se queden sin el vital líquido; sin embargo, las autoridades no han emitido algún comunicado hasta el momento.

