Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_10_at_6_27_39_PM_76129a18e0
Tamaulipas

Maquinaria rompe ducto principal y ocasiona enorme fuga de agua

Personal tanto de COMAPA como de la empresa encargada de la obra de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria hacen todo lo posible por repararla

  • 10
  • Enero
    2026

La maquinaria empleada por la empresa encargada de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria dañó la  tubería principal del acueducto que abastece a Ciudad Victoria. 

Esto ha ocasionado enorme desperdicio de agua que continúa fluyendo hasta el momento, sin que se logre aún reparar el daño. 

Un gran caudal parecido a un río se logra apreciar incluso después del paso a desnivel que conduce al municipio de Casas y que hace intersección con la carretera Victoria-Monterrey. 

De acuerdo a investigaciones realizadas por este medio, las empresas Ingenieros Civiles de Sonora SA de CV y Geosyc Supervisión y Construcción SA de CV son las encargas de esta obra de  54.7 kilómetros, la cual tiene una inversión de 1 mil 792 millones de pesos. 

Personal tanto de COMAPA como de la empresa encargada de la obra de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria hacen todo lo posible por repararla a la brevedad.  

Este es el primer incidente que se ocasiona producto de los trabajos, o al menos el que se encuentra visible, lo cual seguramente repercutirá en que el sector centro y oriente se queden sin el vital líquido; sin embargo, las autoridades no han emitido algún comunicado hasta el momento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_30_at_12_16_52_AM_295d7b74d8
AyD intensificará combate a fugas y robo de agua en 2026
EH_UNA_FOTO_1_26866e9419
Piden vecinos de colonia Ribereña a COMAPA atender fuga de agua
EH_UNA_FOTO_1_02f4f09f1c
Acueducto de Victoria concluirá a principios del 2027: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

Toluca_vs_Monterrey_2026_7e523df549
Rayados vs Toluca: pierden invicto en casa en la era Torrent
G_Wzh3_Nas_A_En_Nx_Q_fe2bf63d71
Chicago logra el milagro y elimina a Packers con remontada épica
AP_26009673300233_a5ae472836
EUA intercepta tercer petrolero venezolano sancionado
publicidad

Más Vistas

clases_frio_suspension_26c6e145d4
Analizan autoridades suspender clases por frente frío
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_cc0fd1aebf
Checa qué hacer este finde y los mejores conciertos de 2026
ganado_e1c4083274
Suman $1,000 mdd pérdidas por restricciones de EUA al ganado
publicidad
×