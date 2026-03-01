Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
agua_y_drenaje_ayd_1fb610858c
Nuevo León

Realiza Agua y Drenaje mantenimiento a 328 kilómetros de drenaje

La adquisición reciente de nuevo equipo y maquinaria especializada ha optimizado los tiempos de atención tanto en labores preventivas como correctivas

  • 01
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de prevenir taponamientos y derrames de aguas residuales en la vía pública, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que de octubre de 2025 a febrero de 2026 ha realizado mantenimiento preventivo a 328 kilómetros de tubería de drenaje sanitario en el área metropolitana.

¿Cuánto drenaje sanitario se ha desazolvado en el área metropolitana?

El director general del organismo, Eduardo Ortegón Williamson, destacó que durante cinco meses el personal del área de Alcantarillado ha intervenido de manera anticipada puntos estratégicos de la red sanitaria, lo que ha permitido reducir riesgos de desbordamientos y mejorar el servicio a la comunidad.

agua y drenaje

El funcionario detalló que en este periodo se han desazolvado 328 mil metros de tubería, acciones que además de evitar afectaciones a los usuarios, permiten detectar tramos dañados para su posterior reparación.

Nuevo equipo mejora atención y tiempos de respuesta

Asimismo, subrayó que la adquisición reciente de nuevo equipo y maquinaria especializada ha optimizado los tiempos de atención tanto en labores preventivas como correctivas, así como en la respuesta a reportes ciudadanos.

agua y drenaje ayd

¿Qué desechos no deben arrojarse al drenaje?

Agua y Drenaje de Monterrey reiteró su compromiso de fortalecer la infraestructura sanitaria en Nuevo León y llamó a la población a cuidar el sistema de drenaje evitando arrojar desechos como:

Toallitas húmedas
Grasas
Aceites
Restos de comida
Cabello
Pañales
Preservativos
Bolsas
Arena
Piedras
Productos químicos

Desechos reducen la vida útil del sistema sanitario

El organismo advirtió que estos materiales generan obstrucciones, reducen la vida útil de la red de drenaje y afectan la operación de las plantas de tratamiento, lo que puede provocar taponamientos y derrames de aguas residuales en la vía pública.

agua y drenaje ayd


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sismografo_5c00c1454b
Alcanzan sismos récord dentro de la urbe regia
incendio_proteccion_civil_3d5e0dc491
Registra Nuevo León 600 incendios tan solo en dos días
IMG_20260209_WA_0434_ede7e69109
Refuerzan inspecciones tras fugas de hidrocarburo
publicidad

Últimas Noticias

inter_wang_yi_3b0d1c1717
China respalda a Irán tras ataques de EUA e Israel
martha_herrera_0bc8422272
Realizan evento deportivo en apoyo a niños con cáncer
EH_UNA_FOTO_2026_03_02_T165559_551_bf3b519bc4
Ventas de mariscos repuntan, pero escasez preocupa
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
HCRU_7_Aw_Xs_A_Emp67_66f21663b4
EUA, Israel e Irán: conflicto en vivo, minuto a minuto
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
publicidad
×