Realiza Agua y Drenaje mantenimiento a 328 kilómetros de drenaje

Con el objetivo de prevenir taponamientos y derrames de aguas residuales en la vía pública, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que de octubre de 2025 a febrero de 2026 ha realizado mantenimiento preventivo a 328 kilómetros de tubería de drenaje sanitario en el área metropolitana.

¿Cuánto drenaje sanitario se ha desazolvado en el área metropolitana?

El director general del organismo, Eduardo Ortegón Williamson, destacó que durante cinco meses el personal del área de Alcantarillado ha intervenido de manera anticipada puntos estratégicos de la red sanitaria, lo que ha permitido reducir riesgos de desbordamientos y mejorar el servicio a la comunidad.

El funcionario detalló que en este periodo se han desazolvado 328 mil metros de tubería, acciones que además de evitar afectaciones a los usuarios, permiten detectar tramos dañados para su posterior reparación.

Nuevo equipo mejora atención y tiempos de respuesta

Asimismo, subrayó que la adquisición reciente de nuevo equipo y maquinaria especializada ha optimizado los tiempos de atención tanto en labores preventivas como correctivas, así como en la respuesta a reportes ciudadanos.

¿Qué desechos no deben arrojarse al drenaje?

Agua y Drenaje de Monterrey reiteró su compromiso de fortalecer la infraestructura sanitaria en Nuevo León y llamó a la población a cuidar el sistema de drenaje evitando arrojar desechos como:

• Toallitas húmedas

• Grasas

• Aceites

• Restos de comida

• Cabello

• Pañales

• Preservativos

• Bolsas

• Arena

• Piedras

• Productos químicos

Desechos reducen la vida útil del sistema sanitario

El organismo advirtió que estos materiales generan obstrucciones, reducen la vida útil de la red de drenaje y afectan la operación de las plantas de tratamiento, lo que puede provocar taponamientos y derrames de aguas residuales en la vía pública.





Comentarios