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Tamaulipas

Trabajadores de Trico inician huelga tras perder empleo

Trabajadores de Trico en Matamoros iniciaron huelga tras perder su empleo, buscando evitar la salida de maquinaria y lograr recuperar sus fuentes de trabajo

  • 31
  • Marzo
    2026

Enrique, delegado de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Matamoros informó que los trabajadores de la empresa Trico iniciaron un proceso de huelga, luego de quedarse sin empleo, al considerar que esta es la última vía legal para defender sus derechos.

Señaló que la decisión no fue sencilla, pero ante la falta de opciones, los empleados optaron por estallar la huelga con el objetivo de evitar la salida de maquinaria y bienes, lo que permitiría garantizar una posible liquidación o llegar a un acuerdo con la empresa.

Conflicto depende de resolución en Estados Unidos

Explicó que actualmente el caso también depende de la resolución de un juez en Estados Unidos, quien determinará el rumbo legal del conflicto laboral. No obstante, enfatizó que la principal demanda de los trabajadores no es la indemnización, sino la recuperación de sus empleos.

Más de 3 mil trabajadores afectados

“Lo que queremos es el trabajo”, reiteró, al destacar que miles de familias dependen de esta fuente laboral, estimando que cerca de 3 mil trabajadores resultaron afectados por la situación de la empresa.

El representante sindical indicó que, mientras se resuelve el conflicto, se ha buscado canalizar a los trabajadores hacia otras maquiladoras mediante bolsas de trabajo. Como ejemplo, mencionó que alrededor de 40 empleados fueron enviados a una empresa, aunque no todos han sido contratados.

Llaman a empresas a brindar oportunidades laborales

Asimismo, hizo un llamado a empresas locales y cámaras empresariales para que brinden oportunidades laborales a los extrabajadores, asegurando que se trata de personal con experiencia y sin antecedentes de conflicto.

Finalmente, señaló que existe una ligera esperanza de que una empresa externa pueda adquirir Trico y reactivar operaciones, lo que permitiría recuperar empleos; sin embargo, reconoció que este escenario aún es incierto.


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