Matamoros refuerza blindaje sanitario contra el dengue

Los operativos también se han desplegado en los sectores Bellas Artes y Transfer 12 de Marzo, donde se realizan labores de fumigación preventiva

El municipio de Matamoros reporta hasta ahora un saldo sin casos confirmados de dengue durante 2026, resultado que las autoridades atribuyen al fortalecimiento de las estrategias preventivas implementadas en distintos sectores de la ciudad.

La administración municipal ha intensificado durante los últimos meses las jornadas de fumigación y descacharrización, con el objetivo de contener la proliferación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, especialmente ante las condiciones climáticas que favorecen su reproducción.

Fumigaciones permanentes se extienden a colonias y fraccionamientos

A través de la Secretaría de Salud Pública Municipal, el Gobierno de Matamoros mantiene brigadas permanentes que recorren colonias, fraccionamientos, áreas verdes y ejidos para reducir la presencia del vector y prevenir posibles brotes.

Las acciones se han desarrollado en los fraccionamientos 18 de Octubre, Los Ébanos, Molino del Rey, Arecas, Villa Las Torres, Fidel Velázquez, Los Presidentes, Canadá y Cima, así como en las colonias San Rafael, Obrera, El Cambio, Rafael Ramírez, Los Vergeles y La Joya.

Los operativos también se han desplegado en los sectores Bellas Artes y Transfer 12 de Marzo, donde se realizan labores de fumigación preventiva y monitoreo sanitario.

De acuerdo con autoridades municipales, la ausencia de casos registrados durante el presente año refleja el impacto de las campañas preventivas implementadas en coordinación con distintas dependencias de salud.

La estrategia no se ha limitado únicamente a la fumigación, sino que también ha incluido acciones permanentes de concientización y vigilancia para reducir la presencia de criaderos del mosquito.

La descacharrización complementa la estrategia sanitaria

Paralelamente, el Gobierno Municipal desarrolla jornadas de descacharrización dirigidas a retirar objetos y recipientes que puedan acumular agua y convertirse en puntos de reproducción del mosquito.

Las autoridades han señalado que mantener estas acciones preventivas resulta fundamental durante la temporada de altas temperaturas y lluvias, periodos en los que históricamente aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

Con esta estrategia integral, la administración municipal busca mantener el control epidemiológico y evitar la aparición de casos que puedan representar un riesgo para la salud pública de la población matamorense.