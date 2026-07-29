Matamoros se suma a exigencia de justicia por Dafne

Uno de los carteles destaca la leyenda 'Somos la voz de las que ya no están', acompañada de ilustraciones, lo que refuerza el llamado colectivo

A pesar de que el caso ocurrió en Ciudad Madero, la exigencia de justicia por la muerte de Dafne, una menor de 13 años, ha llegado hasta Matamoros, donde ciudadanos han comenzado a manifestar su apoyo y solidaridad con la familia de la víctima.

En el kiosco de la plaza principal fueron colocadas diversas cartulinas con mensajes dirigidos a las autoridades y a la sociedad. Entre las consignas se leen frases como “Justicia para Dafne”, “Cárcel absoluta para los asesinos” y “Alejandra, no estás sola, justicia para Dafne”, reflejando la indignación que ha generado el caso.

Asimismo, uno de los carteles destaca la leyenda “Somos la voz de las que ya no están”, acompañada de ilustraciones, lo que refuerza el llamado colectivo contra la violencia y la exigencia de justicia.

El caso, ocurrido en Ciudad Madero, es investigado bajo el protocolo de feminicidio, lo que ha provocado una fuerte reacción social en distintos municipios de Tamaulipas, incluido Matamoros, donde la ciudadanía ha decidido alzar la voz de manera pacífica.

La colocación de estos mensajes en un punto emblemático de la ciudad busca mantener vigente la exigencia de justicia y visibilizar el caso a nivel estatal y nacional, donde también ha generado eco en redes sociales.

Desde Matamoros, ciudadanos reiteraron su respaldo a la familia de Dafne y exigieron a las autoridades el esclarecimiento de los hechos, así como castigo a los responsables.