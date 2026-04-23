Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_CONTEXTO_a2cfa83881
Tamaulipas

Menores halladas con cadenas evidencian vulnerabilidad infantil

Según informó la Procuraduría del Menor, las pequeñas no residían en el lugar donde fueron localizadas, sino que provenían de una colonia cercana

  • 23
  • Abril
    2026

La vulnerabilidad de menores de edad al interior de los hogares quedó nuevamente en evidencia en Reynosa, tras el caso de dos niñas que fueron encontradas con cadenas en sus pies, en hechos que ya son investigados por las autoridades correspondientes. 

De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Menor del sistema DIF, las primeras indagatorias apuntan a que las menores no residían en el lugar donde fueron ubicadas, sino que habrían llegado desde una colonia cercana, aparentemente al encontrarse en situación de descuido. 

La procuradora del menor en Reynosa, Frida Paoleti Leyva, explicó que las niñas solían permanecer solas y en la vía pública. 

“Hasta ahorita lo que sabemos es que las niñas llegaron a ese domicilio; ellas no viven en esa colonia, viven en una colonia aledaña. Aparentemente, siempre estaban solas, siempre estaban en la calle, entonces probablemente caminaron y fueron a dar hasta allá”, señaló. 

Por tratarse de menores de edad y de una investigación en curso, no se han revelado mayores detalles. 

No obstante, se informó que fue la propietaria de un domicilio quien dio aviso a las autoridades tras observar a las niñas deambulando con cadenas en los pies. 

Aunque no presentan huellas visibles de violencia física, las autoridades indicaron que sí existen otras condiciones que vulneran su integridad, relacionadas con omisiones en su cuidado y desarrollo. 

En este sentido, la funcionaria detalló las condiciones en las que fueron encontradas. 

“Las niñas no presentan violencia física, sí presentan violencia en cuanto no están registradas, una de ellas, no están escolarizadas, muy sucias, se ven desnutridas, con piojos; eso también es violencia. Aparentemente, la persona que se hacía cargo de ellas no les daba la atención que requerían”, explicó. 

Las menores fueron trasladadas a una casa hogar del DIF, donde permanecen bajo resguardo en un entorno seguro y con atención integral. Sobre el proceso legal, Leyva indicó que será la Fiscalía la encargada de llevar la investigación, mientras que el DIF actúa como coadyuvante en la protección de las niñas. 

“Obviamente, la Fiscalía es la que tiene la investigación; nosotros solo somos coadyuvantes en el cuidado de las niñas, y si esto se llega a judicializar, vamos a entrar en representación jurídica de ellas también”, puntualizó.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_20260424_WA_0197_d1832fafa7
Van tres secundarias con amenazas de tiroteo; presentan denuncias
Whats_App_Image_2026_04_24_at_3_50_46_PM_ca138fbe24
Anuncia SENASICA acciones en Tamaulipas contra gusano barrenador
Whats_App_Image_2026_04_24_at_3_34_38_PM_045417d760
Entrega Américo Villarreal 80 mdp para fortalecer la ganadería
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2419_JPG_1e3ff179cc
Auténticos Juvenil 'corta' los cuernos a Borregos en el Clásico
HECHO_EN_NUEVO_LEON_CRECE_Y_SE_FORTALECE_SAMUEL_GARCIA_2_fe94223a2c
Invita Mariana Rodríguez a Hecho en Nuevo León Mundialista
Claudia_Sheinbaum_llamada_2ca21a54fc
Acuerdan Claudia Sheinbaum y Mark Carney cooperación económica
publicidad

Más Vistas

nl_proyectos_9_3ccc2a3ec5
'Yo aquí estoy; obras seguirán': José Lobatón
nl_proyectos_9_sohl_f6a143c21b
Abandonan obras de Proyectos 9... y denuncias siguen en aumento
Whats_App_Image_2026_04_24_at_12_52_58_AM_281a110f12
Auténticos vs. Borregos un verdadero clásico ¡de campeones!
publicidad
×