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Tamaulipas

Refuerzan control del gasto público en dependencias estatales

El gobierno estatal implementa un nuevo esquema de fiscalización que obliga a justificar cada decisión presupuestal y la concentra en la Secretaría de Finanzas

  • 24
  • Abril
    2026

El gobierno estatal implementará un nuevo esquema de fiscalización del gasto público que endurece los controles sobre el uso de los recursos y reduce la discrecionalidad en la administración presupuestal. 

A partir de disposiciones publicadas en el Periódico Oficial del Estado, cualquier modificación en la estructura administrativa —como creación de plazas, reasignaciones o ajustes internos— deberá someterse a un análisis previo que evalúe su viabilidad financiera y su impacto en las finanzas públicas.

Con este modelo, los responsables de área ya no podrán ejercer recursos de forma directa sin sustento, ya que cada decisión requerirá respaldo técnico y documentación que justifique su ejecución. 

Además, la Secretaría de Finanzas concentrará la facultad de autorizar ampliaciones presupuestales, reforzando su papel como eje del control del gasto.

El acuerdo también establece la creación de un Comité de Análisis y Dictaminación encargado de revisar las estructuras internas de las dependencias para detectar irregularidades, duplicidades o áreas ineficientes. 

Las nuevas reglas obligan a integrar expedientes completos que incluyan organigramas, análisis jurídicos y proyecciones financieras, con el objetivo de generar evidencia formal del uso del presupuesto.

Bajo este esquema, cualquier incremento en el gasto deberá apegarse a criterios de austeridad, legalidad y eficiencia, en un intento por fortalecer la transparencia y cerrar espacios a prácticas discrecionales dentro del manejo de los recursos públicos.


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