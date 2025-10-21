Cerrar X
93adfedd_d1bc_416c_a641_dd54f9f1ee88_f285ec7ff6
Tamaulipas

Niños de Ciudad Victoria triunfan en torneo nacional de Fut 5

Estudiantes de la Primaria “Antonio Álvarez Borrones” se consagran campeones nacionales de Fut 5 y compartirán con la selección mexicana

  • 21
  • Octubre
    2025

Los estudiantes de la Primaria “Antonio Álvarez Borrones” en Ciudad Victoria han hecho historia al ganar el campeonato nacional de Fut 5, que se juega en equipos más pequeños y en canchas reducidas, logrando así mostraron su talento. 

Ramón Cedillo Entrenador del equipo, dijo que se trata del primer torneo organizado por la Federación Mexicana de Futbol (FIFA) y con la Secretaría de Educación Pública, en un formato nuevo denominado llama Futbol 5. 

Dorlan, Mateo y Alexander, son tres de los diez elementos que conforman el equipo, y orgullosos comparen su experiencia de haber disputado la final con el estado de Colima. 

“Es mi primera experiencia ir halla a Toluca, me sentí muy feliz porque quedamos campeones halla con mis compañeros muy orgullosamente”. 

“Me sentí muy bien, super orgulloso de haber quedado campeones y también super orgulloso de mis compañeros, que junto a todos nosotros quedamos campeones”. 

Los campeones tuvieron una convivencia con los integrantes de la selección nacional de fútbol, así como con su director técnico, Javier "El Vasco" Aguirre, experiencia que será memorable para los estudiantes, no solo por la oportunidad de conocer a sus ídolos, sino también por el aprendizaje en este deporte. 

La próxima competencia se realizará en la Ciudad de México, en donde Dorlan es uno de los tres tamaulipecos seleccionados, y que, junto con cuatro jugadores de Colima, disputarán el pase para el evento internacional que se realizará en Estados Unidos, en fecha próxima.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

24b3ce90_6475_4f1a_ade2_c10dc0588cac_c72f0f2fdd
Vecinos reparan calles de Victoria ante incapacidad del municipio
EH_CONTEXTO_6_165fa273a7
Exigen justicia por menor fallecido en escuela primaria
isaac_del_toro_ensenada_4e959a0f3f
Isaac del Toro competirá en el Nacional de Ciclismo 2025
publicidad

Últimas Noticias

d7e9f685_a5a0_4790_b412_59bde12fc463_be08cc4681
Coahuila mantiene agenda deportiva para el cierre del 2025
Quien_es_quien_en_la_Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Nacion_18425ab8b4
Suprema Corte sitúa en el centro del debate la prisión preventiva
inter_sanciones_petroleras_rusas_7b06db5dc5
Trump impone nuevas sanciones 'masivas' al petróleo ruso
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×