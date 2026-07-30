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DIF Tamaulipas abre inscripciones para campamento de verano
El DIF Tamaulipas realizará un campamento de verano del 17 al 21 de agosto para 150 niñas y niños de entre 6 y 12 años en el CEDIF Clarita Nava
Por Ángeles Núñez | 30 Julio 2026
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas llevará a cabo el Campamento de Verano 2026 en el CEDIF Clarita Nava de Ulibarri, en Ciudad Victoria, con el propósito de ofrecer a niñas y niños un espacio seguro para convivir, aprender y realizar actividades recreativas durante el periodo vacacional.
La actividad se desarrollará del 17 al 21 de agosto y estará dirigida a 150 menores de entre 6 y 12 años de edad.
Inscripciones estarán abiertas en agosto
El registro de participantes se realizará del 3 al 14 de agosto en las oficinas del CEDIF Clarita Nava, ubicadas en la calle 5 Ceros y González, en la colonia Guadalupe Mainero.
Durante los cinco días del campamento, las y los asistentes participarán en actividades enfocadas en fortalecer su desarrollo físico, mental, social y emocional, además de promover la convivencia, el trabajo en equipo y la confianza.
Habrá actividades deportivas y culturales
El programa contempla dinámicas deportivas, recreativas y culturales, así como recorridos por las instalaciones del CEDIF para que las niñas y los niños conozcan los talleres y servicios que ofrece este centro.
Al concluir el campamento se realizarán actividades de convivencia entre madres, padres e hijos, además de la entrega de constancias de participación como reconocimiento al entusiasmo y compromiso de las familias.