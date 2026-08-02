Las albercas de los CEDIF 2 y 3 operan de martes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas, con accesos de $40 para adultos y $30 para niños

Inicio / Tamaulipas / Continúan abiertas albercas de los CEDIF 2 y 3 en Ciudad Victoria

Para disfrutar de las vacaciones sin salir de la ciudad, el DIF Victoria, que preside Lucy de Gattás, mantiene abiertas las albercas de los CEDIF 2, en la colonia Enrique Cárdenas, y CEDIF 3, en el fraccionamiento Las Flores, para las familias de la capital tamaulipeca y visitantes de otras regiones.

Los espacios acuáticos operan bajo medidas de seguridad y salubridad para garantizar una estancia tranquila a los visitantes. El horario de atención es de 10:00 a 19:00 horas, de martes a domingo, por lo que se han convertido durante este periodo vacacional en puntos de convivencia y esparcimiento familiar.

Las instalaciones cuentan con chalecos salvavidas y permiten a las familias ingresar con alimentos. Además, el CEDIF 2 dispone de asadores para quienes deseen preparar una carne asada y complementar su día de convivencia.

La presidenta del DIF Victoria, Lucy de Gattás, destacó que estos espacios están diseñados para que las familias puedan pasar un día agradable y aprovechar las vacaciones sin necesidad de salir de la ciudad.

El costo de acceso es de 40 pesos para adultos y 30 pesos para niños, lo que permite a las familias disfrutar de las instalaciones y actividades acuáticas a un precio accesible.

Además, la presidenta del organismo anunció que ya se preparan los cursos de verano de natación, que se llevarán a cabo del 10 al 15 de agosto en estas instalaciones.

Los cursos estarán dirigidos a niñas y niños de 6 a 14 años, quienes podrán aprovechar el periodo vacacional para aprender y fortalecer sus habilidades de natación en un entorno supervisado.