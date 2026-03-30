Nombran a Luis Cantú como subsecretario de Desarrollo Sostenible

Ante las recientes modificaciones en el gabinete del Gobierno de Tamaulipas, se confirmó una más.

Ahora Luis Armando Cantú fungirá como nuevo subsecretario de Desarrollo Sostenible, Competitividad y Comercio Exterior.

Cantú recibió dicho nombramiento para sustituir a Sergio Guajardo, luego de ejercer labores como secretario técnico de la Secretaría de Economía del Estado.

Recordemos que el pasado 18 de marzo, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, otorgó el nombramiento a tres funcionarios para la Secretaría de Salud, la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo del Estado, y la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

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Dichos nombramientos ocurrieron antes de que el mandatario estatal brindara su cuarto informe de Gobierno, donde Villarreal Anaya destacó avances en distintos sectores como vivienda e inversión extranjera.

Confirma Américo Villarreal cambios en su gabinete

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, abordó los cambios en su gabinete durante una reciente conferencia de prensa.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación, Villarreal Anaya manifestó:

“Lo vamos a platicar en su momento con mucho gusto; ya que los tengamos todos, les informamos”.

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