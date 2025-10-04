Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_84_df5ca82080
Tamaulipas

Obispo asiste a la Jornada Mundial de Migrantes en el Vaticano

El Obispo de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcía, participa en la 111ª Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados desde el Vaticano

  • 04
  • Octubre
    2025

El obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcía, participó en la 111ª Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados, presidida por el Papa León XIV desde la Santa Sede. El prelado estuvo acompañado por el vicario general, rector de la Concatedral y párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Reynosa, Francisco Gallardo López, así como por el padre Eduardo González Oropeza.

Desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el obispo Lira Rugarcía grabó un mensaje dirigido a la comunidad católica de la frontera de Tamaulipas, en el que compartió que tuvieron la oportunidad de saludar y conversar con el Santo Padre, a quien expresaron el cariño y respaldo de los fieles de la diócesis a su pontificado.

Durante su participación, el obispo destacó que elevaron una oración por las comunidades que conforman la diócesis, la cual abarca ocho de los principales municipios ubicados entre Tamaulipas y Texas, pidiendo por su fidelidad a la doctrina social de la Iglesia y por la unidad en la esperanza y el amor expresado en los evangelios.

Finalmente, monseñor Lira Rugarcía invitó a los fieles a seguir caminando juntos en la fe y la esperanza, enviando su bendición a toda la comunidad diocesana como signo de comunión y cercanía espiritual con el Papa y la Iglesia universal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_41_b0e7bcd572
Obispo de Matamoros saluda al papa León XIV en encuentro
EH_UNA_FOTO_37_2b6aa1da09
Schwarzenegger llama 'héroe' al papa por su labor ambiental
Whats_App_Image_2025_09_24_at_5_50_30_PM_6d017780ce
Mauricio Fernández recibe último adiós en la Parroquia Fátima
publicidad

Últimas Noticias

dgfbdxzbn_be435b6dca
Parodia Bad Bunny a 'Quico' en Saturday Night Live
EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T100253_080_5fc14941ca
Sheinbaum rendirá informe de gira nacional en Zócalo
EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T094751_189_bfd1d0b2ba
Arranca 'Bosques escolares' para crear y reforestar áreas verdes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
permitir_la_interserrana_apreciar_belleza_natural_de_nl_cd7a313898
Otorgan a NL permiso para segundo tramo de la Interserrana
publicidad
×