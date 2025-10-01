Cerrar X
Obispo de Matamoros saluda al papa León XIV en encuentro

Monseñor Eugenio Lira expresó al Papa León XIV el amor y fidelidad de la Diócesis de Matamoros, gesto recibido con alegría y esperanza por la comunidad

El obispo de Matamoros, Monseñor Eugenio Lira, tuvo la bendición de saludar personalmente a Su Santidad el Papa León XIV, en un encuentro que fue motivo de alegría y esperanza para la comunidad católica de la región.

Durante el saludo, Mons. Lira transmitió al Santo Padre el amor y la fidelidad de la Diócesis, expresando la cercanía y comunión de los fieles con el ministerio pontificio.

“Con alegría oramos por su ministerio y pedimos a Dios que lo fortalezca en su misión de guiar a la Iglesia”, expresó el obispo, al destacar la importancia de este momento de unidad espiritual.

El encuentro fue recibido con entusiasmo por la comunidad diocesana, que ve en este gesto un signo de comunión eclesial y un compromiso renovado con la misión evangelizadora.

Con este saludo, Mons. Eugenio Lira reafirmó el vínculo de la Diócesis con el Papa y la Iglesia universal, confiando en que este acontecimiento impulse a los fieles a fortalecer su fe y su servicio a los demás.


