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Tamaulipas

Obispo de Matamoros-Reynosa condena violencia por muerte de joven

La Diócesis de Matamoros-Reynosa emitió un comunicado oficial tras los hechos violentos en Reynosa que causaron la muerte de Camila

  • 30
  • Abril
    2026

Tras los hechos violentos registrados en Reynosa que cobraron la vida de una joven estudiante, la Diócesis de Matamoros-Reynosa, encabezada por el obispo Eugenio Andrés Lira Rugarcía, emitió un comunicado en el que expresa su pesar y condena ante lo ocurrido.

En el mensaje, el obispo lamentó profundamente el fallecimiento de Camila, quien formaba parte de la Pastoral Juvenil y perdió la vida a consecuencia de una bala perdida durante un tiroteo en la ciudad. Asimismo, se solidarizó con sus padres y familiares, destacando su cercanía con la comunidad eclesial.

La Iglesia católica manifestó su rechazo ante los hechos violentos que, señaló, vulneran el derecho de la ciudadanía a vivir en condiciones de seguridad, paz y dignidad, al tiempo que calificó estos actos como reprobables.

En el mismo pronunciamiento, se hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que refuercen las acciones en materia de seguridad, recordando que es su responsabilidad garantizar la protección de la población.

De igual forma, el obispo dirigió un mensaje a quienes cometen este tipo de delitos, exhortándolos a reflexionar sobre el daño que provocan y a recuperar el sentido de humanidad.

El comunicado concluye con un llamado a la oración, pidiendo por el descanso eterno de la joven, así como por la fortaleza de su familia, y elevando una petición por la paz en la región, invitando tanto a autoridades como a la sociedad a trabajar como constructores de un entorno más seguro.


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