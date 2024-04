Padres de familia cierran primaria en Victoria; exigen maestros

¡Al grito de queremos maestros!, padres de familia exigieron a la secretaria de Educación Lucía Aimé Castillo Pastor, resolver el problema de la falta de maestros en la Primaria “Profr. Ignacio Ramírez Hernández”, del Ejido Guadalupe Victoria.

Aseguran que no han sido atendidos por ninguna autoridad a pesar de haber documentado la situación en tiempo y forma, además lamentaron que sus hijos no tengan clases desde enero de 2024 debido a la ausencia de docentes.

El plantel educativo pertenece a la zona escolar 193, sector 10, en donde se tiene funcionando el turno vespertino, que también se encuentra afectado en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Las madres de familia Teresa de Jesús Ramírez, Verónica Alcocer y Nohemí Rocha, aseguraron que no van a quitar las cadenas ni candados hasta que se resuelva su demanda.

“No es posible que desde enero nuestros hijos estén sin clases, no hacen nada en el salón, no trabajan, ni siquiera les encargan tareas, es por demás que no resuelvan”, dijo una de las mamás.

Por su parte la maestra Lorena Ferretis Medina Directora de la primaria, dijo que la última palabra la tiene la Secretaría de Educación, pero que los docentes y trabajadores administrativos, tienen la obligación de presentarse a su centro de trabajo y cumplir con el horario correspondiente, a pesar de estar cerrada la escuela.

