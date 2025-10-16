Padres de familia exigen solución a fallas eléctricas en primaria

Padres de familia, maestros y directivos de la escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, mantienen su exigencia a las autoridades educativas del estado para que atiendan las fallas en el suministro de energía eléctrica que afectan al plantel desde el mes de mayo.

De acuerdo con los docentes, las primeras irregularidades comenzaron a presentarse hace cinco meses, cuando detectaron variaciones en la corriente eléctrica en las aulas, lo que provocó el sobrecalentamiento de los cables. Finalmente, en ese mismo mes, la escuela quedó completamente sin energía.

Desde entonces, los reportes han sido constantes ante diferentes instancias de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, sin que hasta el momento se haya brindado respuesta o solución al problema.

Ante la falta de energía eléctrica, los alumnos han tenido que continuar sus clases en línea, con una duración de apenas una hora al día, debido a las limitaciones técnicas que impone la situación del plantel.

El director de la institución, Diego Robledo Escobedo, explicó que la falla se originó a partir de los constantes bajones de voltaje registrados en el plantel.

“En el mes de mayo comenzó a haber bajones de luz, entonces se comenzó a insistir en levantar el switch hasta que el cableado tuvo una sobrecarga que dañó el termo magnético y pasó al transformador, que ya era muy viejo”, detalló el directivo.

Robledo Escobedo señaló que, a pesar de los múltiples reportes realizados, no se ha obtenido una fecha concreta para el inicio de los trabajos de reparación, lo que mantiene en incertidumbre a toda la comunidad escolar.

“Al no obtener el día de hoy una fecha concreta, se van a tomar otras medidas. Lamentamos que algunos ciudadanos de Reynosa se puedan sentir con malestar, pero creemos que de esa forma, no la Secretaría, sino el ITIFE, nos volteará a ver y les dé a las madres de familia una fecha de inicio de los trabajos escolares”, expresó.

Preocupados por la falta de atención, padres de familia acudieron esta semana al Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) de Reynosa para manifestar su inconformidad. Aseguraron tener múltiples reportes oficiales, pero sin obtener respuesta alguna de las autoridades.

Los inconformes advirtieron que están dispuestos a elevar el nivel de sus protestas si no reciben una solución pronta y clara a sus demandas, incluso si eso implica afectar temporalmente otras actividades de la ciudadanía.

La comunidad escolar espera que las autoridades educativas y el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) tomen cartas en el asunto esta misma semana, con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico en la primaria Niños Héroes de Chapultepec y garantizar condiciones dignas de estudio a los alumnos.

Comentarios