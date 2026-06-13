Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_06_13_at_6_19_16_PM_1_bd00466555
Tamaulipas

Padres exigen reparar puente peatonal dañado en Reynosa

Axel Abraham Rodríguez manifestó que algunos escalones presentan daños severos, lo que dificulta el paso y genera incertidumbre entre los usuarios

  • 13
  • Junio
    2026

Luego del reporte presentado en este espacio informativo sobre las fallas y desperfectos del puente peatonal ubicado sobre el bulevar Hidalgo, que conecta la plaza Benito Juárez con la Escuela Primaria Lauro Aguirre, padres de familia decidieron alzar la voz y emprender acciones para exigir una solución por parte del Ayuntamiento de Reynosa.

Tairis Rosales, madre de familia afectada, señaló que el deterioro de la estructura no es reciente y que durante años ha mostrado daños cada vez más evidentes, agravados por los impactos de vehículos de carga.

“Ya por muchos años, el puente va cayéndose más, a veces nada más barren lo que se cae, pero la verdad está muy mal el estado. Han pegado camiones abajo y aparte de que subieron el pavimento, hace poquito pegó un tráiler con nitrógeno, se reventó y lo bueno que los niños ya habían salido. La autoridad solamente dice que no le compete porque son ajenos y que tiene dueño”, expresó.

Organizan actividades para recaudar fondos

Al no obtener una respuesta favorable de las autoridades municipales, quienes únicamente han señalado que la estructura es propiedad de una empresa privada que renta espacios publicitarios, los padres comenzaron a realizar actividades para recaudar recursos destinados a su reparación.

Rosales explicó que, mientras la empresa obtiene beneficios económicos por la publicidad instalada en el puente, son los ciudadanos quienes ahora buscan reunir fondos para darle mantenimiento.

“Ellos sí vienen y cobran la publicidad, pero esa publicidad sirve para darle mantenimiento. Estamos haciendo una kermés a beneficio del puente, tenemos un imitador de artistas, tenemos una función de circo que va a empezar”, comentó.

La preocupación crece debido a que el puente presenta un avanzado deterioro. Además, las repavimentaciones realizadas en el bulevar han elevado el nivel de la vialidad, provocando que camiones de gran tamaño golpeen constantemente la estructura, debilitándola aún más. Ante el riesgo de un accidente, los propios ciudadanos buscan intervenir para rehabilitarlo.

WhatsApp Image 2026-06-13 at 6.19.17 PM.jpeg

José Adán Vargas Cordero, quien se ha ofrecido a colaborar en los trabajos de reparación, aseguró que los daños son visibles y representan un riesgo para quienes diariamente utilizan el paso peatonal.

“Se están cayendo las orillas de los techos, por ahí pasa la gente. No había luz, ahorita ya hay. Exactamente ahí fue el golpe, en donde está lo craqueado; ahí fue donde retachó y se voló el pedazo, y lo bueno que nada más se reventó uno”, relató.

El temor también es compartido por los estudiantes que utilizan diariamente la estructura para cruzar la transitada vialidad.

Axel Abraham Rodríguez manifestó que algunos escalones presentan daños severos, lo que dificulta el paso y genera incertidumbre entre los usuarios.

“Algunos escalones están a punto de romperse y otros ya están agrietados, ya tienen pozos y no puedo pisar bien, tengo que brincar el escalón. Sí da miedo”, dijo.

Buscan identificar al responsable de la concesión

Mientras tanto, la iniciativa privada ha comenzado a sumarse al esfuerzo ciudadano. Cristina Andrade, representante de una inmobiliaria, decidió aportar recursos para las reparaciones tras conocer la problemática a través del reporte periodístico.

No obstante, adelantó que también impulsarán solicitudes de transparencia para que el Ayuntamiento revele el nombre de la empresa responsable de la concesión del puente, con el objetivo de exigirle que asuma el mantenimiento de la estructura.

“Estamos viendo qué requiere. Ya el arquitecto nos está ayudando para hacer un estudio de daños estructurales, pero también es muy importante saber quién tiene la concesión para poder poner al responsable a trabajar. Se van a meter escritos para que puedan definir quién es el responsable de esto”, puntualizó.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

donar_sangre_puede_salvar_una_vida_9bac8745ef
Donar sangre: un acto que puede salvar varias vidas
Whats_App_Image_2026_06_13_at_6_18_57_PM_4edef73a1c
Alcalde afirma que denuncias contra tránsitos casi no prosperan
Whats_App_Image_2026_06_13_at_6_19_17_PM_1_01e768af6d
Colectivo realiza jornada de búsqueda en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

alistan_milla_fifa_operativo_vial_estadio_monterrey_7925b10477
Alistan la 'Milla FIFA' con operativo vial en Estadio Monterrey
mexico_debuta_con_derrama_comercio_turismo_2240529af0
México debuta con derrama de $1,200 millones a comercio y turismo
descarta_udc_que_se_elimine_elecciones_por_qr_gate_2c8ee85ec0
Descarta UDC que elección pueda anularse por el llamado 'QR Gate'
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
lluvia_monterrey_ec9adda884
Prevén incremento exponencial en potencial de lluvias en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_f1ddb85abb
Ya llegó el ‘finde’; descubre cómo puedes disfrutarlo
publicidad
×