Padres exigen reparar puente peatonal dañado en Reynosa

Luego del reporte presentado en este espacio informativo sobre las fallas y desperfectos del puente peatonal ubicado sobre el bulevar Hidalgo, que conecta la plaza Benito Juárez con la Escuela Primaria Lauro Aguirre, padres de familia decidieron alzar la voz y emprender acciones para exigir una solución por parte del Ayuntamiento de Reynosa.

Tairis Rosales, madre de familia afectada, señaló que el deterioro de la estructura no es reciente y que durante años ha mostrado daños cada vez más evidentes, agravados por los impactos de vehículos de carga.

“Ya por muchos años, el puente va cayéndose más, a veces nada más barren lo que se cae, pero la verdad está muy mal el estado. Han pegado camiones abajo y aparte de que subieron el pavimento, hace poquito pegó un tráiler con nitrógeno, se reventó y lo bueno que los niños ya habían salido. La autoridad solamente dice que no le compete porque son ajenos y que tiene dueño”, expresó.

Organizan actividades para recaudar fondos

Al no obtener una respuesta favorable de las autoridades municipales, quienes únicamente han señalado que la estructura es propiedad de una empresa privada que renta espacios publicitarios, los padres comenzaron a realizar actividades para recaudar recursos destinados a su reparación.

Rosales explicó que, mientras la empresa obtiene beneficios económicos por la publicidad instalada en el puente, son los ciudadanos quienes ahora buscan reunir fondos para darle mantenimiento.

“Ellos sí vienen y cobran la publicidad, pero esa publicidad sirve para darle mantenimiento. Estamos haciendo una kermés a beneficio del puente, tenemos un imitador de artistas, tenemos una función de circo que va a empezar”, comentó.

La preocupación crece debido a que el puente presenta un avanzado deterioro. Además, las repavimentaciones realizadas en el bulevar han elevado el nivel de la vialidad, provocando que camiones de gran tamaño golpeen constantemente la estructura, debilitándola aún más. Ante el riesgo de un accidente, los propios ciudadanos buscan intervenir para rehabilitarlo.

José Adán Vargas Cordero, quien se ha ofrecido a colaborar en los trabajos de reparación, aseguró que los daños son visibles y representan un riesgo para quienes diariamente utilizan el paso peatonal.

“Se están cayendo las orillas de los techos, por ahí pasa la gente. No había luz, ahorita ya hay. Exactamente ahí fue el golpe, en donde está lo craqueado; ahí fue donde retachó y se voló el pedazo, y lo bueno que nada más se reventó uno”, relató.

El temor también es compartido por los estudiantes que utilizan diariamente la estructura para cruzar la transitada vialidad.

Axel Abraham Rodríguez manifestó que algunos escalones presentan daños severos, lo que dificulta el paso y genera incertidumbre entre los usuarios.

“Algunos escalones están a punto de romperse y otros ya están agrietados, ya tienen pozos y no puedo pisar bien, tengo que brincar el escalón. Sí da miedo”, dijo.

Buscan identificar al responsable de la concesión

Mientras tanto, la iniciativa privada ha comenzado a sumarse al esfuerzo ciudadano. Cristina Andrade, representante de una inmobiliaria, decidió aportar recursos para las reparaciones tras conocer la problemática a través del reporte periodístico.

No obstante, adelantó que también impulsarán solicitudes de transparencia para que el Ayuntamiento revele el nombre de la empresa responsable de la concesión del puente, con el objetivo de exigirle que asuma el mantenimiento de la estructura.

“Estamos viendo qué requiere. Ya el arquitecto nos está ayudando para hacer un estudio de daños estructurales, pero también es muy importante saber quién tiene la concesión para poder poner al responsable a trabajar. Se van a meter escritos para que puedan definir quién es el responsable de esto”, puntualizó.

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