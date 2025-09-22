Padres exigen regreso de maestra a jardín en colonia Arcoíris

Las autoridades educativas de Tamaulipas aún no intervienen en el conflicto que mantiene a la maestra Reyna Leidy Zúñiga García fuera de las aulas del jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Arcoíris.

A principios del ciclo escolar, y sin previo aviso, a la docente no se le permitió entrar al plantel, lo que generó molestia entre los padres de familia, quienes de inmediato salieron en su apoyo.

“Estamos aquí manifestándonos, nosotros lo que queremos es a la maestra de regreso, nosotros tenemos muy buenos resultados con ella con nuestros niños y es lo único que queremos”, expresó una madre de familia inconforme.

Desde entonces, la maestra se presenta todos los días en la entrada del jardín de niños con la esperanza de que se dé una solución que le permita regresar a sus labores frente a grupo.

El inicio de esta semana estuvo marcado por la ausencia de la supervisora escolar, pero, en contraste, la presencia de la Policía Estatal en el lugar, como si se tratara de un caso de seguridad.

En entrevista, la maestra Zúñiga relató que ha acudido a diversas instancias en busca de una respuesta:

“Ninguna respuesta, yo ya fui a todas las dependencias de Reynosa, al CREDE con la jefa de sector, también al sector cinco, a Derechos Humanos, a Victoria y nada, son tres semanas de espera y espera. ¿Qué tengo que esperar si yo no temo de nada, yo no hice nada malo? Porque tengo que estar sentada en la inspección esperando a ver cuánto tiempo. Yo ya fui, me dijeron en Derechos Humanos que este documento es falso, que la directora fue la que lo hizo y la inspectora, yo no sé por qué, firmó ella y aquí dice que es debido a lo que llegó a Derechos Humanos y Derechos Humanos no mandó nada”.

La educadora, con años de trayectoria y reconocida por haber formado a varias generaciones de alumnos, insistió en que no cesará en su intento de recuperar su espacio frente a grupo.

“Yo no pienso parar, ahora que yo me doy cuenta de todo lo que está pasando, yo no voy a parar hasta que yo regrese a mi centro de trabajo, porque es una injusticia lo que se me está haciendo”, afirmó.

