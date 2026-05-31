Kínder opera entre grietas y hundimientos en Reynosa

Lo que debería ser un espacio seguro para el aprendizaje y el desarrollo de los niños se ha convertido en una constante preocupación para docentes, padres de familia y directivos del Jardín de Niños Ignacio Ycaza Allende, ubicado en la colonia San Antonio de Reynosa.

El plantel presenta severos daños estructurales que, de acuerdo con las autoridades escolares, ponen en riesgo la integridad de los 96 alumnos que diariamente acuden a recibir clases.

Marisela Padilla, directora de la institución, explicó que entre las principales afectaciones detectadas se encuentran el levantamiento de pisos, hundimientos y desprendimiento de concreto en diversas áreas del inmueble.

"Levantamiento de piso, el hundimiento de un salón y todos los volados de todos los edificios; estaba viendo desprendimiento de concreto", detalló.

La situación ha obligado a la comunidad educativa a extremar precauciones para evitar accidentes, mientras continúan las actividades escolares en medio de una infraestructura deteriorada.

De acuerdo con la directora, el problema no es reciente. Desde el año 2018 se han enviado oficios y reportes a las autoridades educativas correspondientes para solicitar una intervención que permita rehabilitar el plantel. Sin embargo, asegura que hasta el momento no han obtenido una respuesta concreta.

"Yo llegué aquí en el 2018. Año con año se han estado enviando oficios. Sinceramente les digo, ahorita con las últimas lluvias esto fue más preocupante porque se ve el hundimiento de un salón. Hoy en la mañana fue el último oficio que fui a entregar al CREDE", comentó.

Las recientes precipitaciones registradas en la ciudad agravaron las condiciones del inmueble, incrementando la preocupación entre el personal docente debido al deterioro visible en algunas áreas de la escuela.

Ante el riesgo que representan los daños estructurales, los estudiantes han sido reubicados temporalmente en un aula audiovisual adaptada como salón de clases, medida que busca reducir la exposición de los menores a posibles accidentes mientras se define una solución.

Pese a las múltiples gestiones realizadas durante los últimos años, la comunidad escolar continúa a la espera de una respuesta por parte de las autoridades educativas estatales.

La directora del plantel hizo un llamado urgente para que se atiendan los reportes enviados y se realicen las obras necesarias para garantizar la seguridad de los alumnos y trabajadores.

"Pues que dieran atención a cada uno de los oficios que nosotros año con año estamos entregando para notificar todas estas deficiencias en la infraestructura, que se atienda con urgencia más que nada estos llamados que ponen en riesgo a toda la comunidad y sobre todo a nuestros niños", expresó.

Mientras las solicitudes continúan acumulándose en oficinas gubernamentales, casi un centenar de menores sigue tomando clases en instalaciones que muestran evidentes signos de deterioro, una situación que mantiene en alerta a toda la comunidad educativa.

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