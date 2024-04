PAN perfila a esposa de Noé Ramos como candidata a El Mante

“Los MÁS BELLOS RECUERDOS, siempre que lo besaba en público me hacía ENOJAR, diciendo no vayas a subir la FOTO, y le decía y porque no y pun la SUBÍA, pero hay tantas y tantas fotos donde siempre le demostré mi apoyo y mi AMOR incondicional así anduviéramos de la greña me gustaba mucho demostrarle lo mucho que lo AMO #EresleyendaNR eres y serás el MEJOR PRESIDENTE QUE TUVO NUESTRA CIUDAD, EL MEJOR COMPAÑERO DE VIDA Y EL MEJOR PADRE, hasta el cielo mi amor eterno".