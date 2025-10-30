'Perrhijos': cuidados, efectos en la salud y el duelo

Cada vez son más las personas que adoptan a las mascotas como sus hijos, un fenómeno conocido como "perrhijos". Esto se debe a que las mascotas han pasado de ser simples animales de compañía a ser considerados miembros de la familia, recibiendo amor, cuidado y protección similares a los de un hijo humano.

Los perrhijos, también conocidos como "hijos peludos", son mascotas que se consideran parte de la familia y reciben cuidados y atención similares a los de un hijo humano.

Tal es el caso de Susana Ramírez de la Fuente, una profesionista que adoptó una mascota, la cual llegó a amar como parte de su familia.

“Desde que llegó a mi vida, despertó un sentimiento inexplicable, yo crecí con perros pero a él lo crié sola, fui aprendiendo de la raza, un bull terry inglés que tienen fama de agresivos, pero fue todo lo contrario”

Lamentablemente Tommy Ramírez, como lo registró en Facebook, falleció víctima de cáncer, dejando a su dueña con un dolor similar a la pérdida de un hijo.

“Se le llegaron las enfermedades y a mí la ansiedad, el veterinario me dijo que Tommy tenía 10 días de vida. Me contactó un argentino por Messenger para ayudarme a tomar de decisión, de sedarlo y dejarlo ir”

Para Susana, esta pérdida representó una gran depresión que tuvo que lidiar por mucho tiempo.

“Cuando me dijeron que nada se podía hacer lo llevé a la catedral y el alzó su mirada ante el Sagrado Corazón de Jesús, lo entregué a Dios, estuve en tratamiento para poder salir adelante, siempre va a estar en mi mente y en mi corazón”, comenta Susana.

Es importante recordar que las mascotas tienen necesidades específicas que deben ser atendidas de acuerdo a su especie y características, y no deben ser tratadas como si fueran niños pequeños. Es fundamental respetar su naturaleza animal y proporcionarles los cuidados adecuados.

En México, especialmente en Tamaulipas y Ciudad Victoria, la tenencia de perrhijos es común y puede tener efectos positivos y negativos en la salud de las personas y las mascotas.

Cuidados para los perrhijos

Alimentación: Proporcionar una dieta equilibrada y nutritiva para mantener su salud.

Hidratación: Asegurarse de que tengan acceso a agua fresca y limpia.

Vacunación: Vacunarlos contra enfermedades como la rabia y otras enfermedades infecciosas.

Atención veterinaria: Proporcionar atención veterinaria regular para detectar y tratar enfermedades a tiempo.

Ejercicio y estimulación: Proporcionar ejercicio y estimulación mental para mantener su salud física y mental.

Efectos en la salud de las personas

Reducción del estrés: La interacción con los perrhijos puede reducir el estrés y la ansiedad.

Mejora de la salud mental: La compañía de los perrhijos puede mejorar la salud mental y reducir la depresión.

Aumento de la actividad física: Los perrhijos pueden motivar a las personas a realizar ejercicio físico.

Impacto psicológico: La pérdida de un perrhijo puede causar un impacto psicológico significativo, incluyendo duelo, tristeza y depresión.

Comentarios