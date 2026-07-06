Fiscalía mantiene investigación contra exsecretaria del Bienestar

La exfuncionaria durante el gobierno de Cabeza de Vaca es acusada de daño patrimonial de $985 millones por la adquisición de despensas

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mantiene abierta una investigación contra Yahleel “N” por presuntas irregularidades en la adquisición de despensas durante su gestión al frente de la Secretaría de Bienestar Social, caso en el que se estima un presunto daño patrimonial de $985.2 millones de pesos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos corresponden al periodo 2021-2022, cuando presuntamente se realizaron adjudicaciones directas para la compra de despensas que, por el monto de los contratos, debieron llevarse a cabo mediante procedimientos de licitación pública.

La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada en diciembre de 2022, cuando Tania Contreras se desempeñaba como consejera jurídica del Gobierno de Tamaulipas.

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Desde entonces, la Fiscalía reunió diversos elementos de prueba, entre ellos contratos, solicitudes de compra, dictámenes del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales, actas de entrega-recepción, comprobantes de pago, estados de cuenta bancarios, peritajes contables e informáticos, además de informes policiales y documentación relacionada con el programa Bienestar Alimenticio.

Tras la judicialización del caso y luego de diversas audiencias diferidas, recursos legales, amparos y cambios de defensa, el 1 de julio de 2026 una jueza de control resolvió vincular a proceso a Yahleel “N” por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Como parte del proceso, la autoridad judicial fijó un plazo de seis meses de investigación complementaria, el cual concluirá el 4 de enero de 2027.

Durante este periodo, la Fiscalía continuará integrando y fortaleciendo las pruebas que sustentan la acusación, mientras que la defensa tendrá la oportunidad de controvertir los elementos presentados, ofrecer peritajes y solicitar nuevas diligencias.

Una vez concluida la investigación complementaria, el juez determinará si existen elementos suficientes para abrir un juicio oral. En caso contrario, podría decretarse el sobreseimiento del asunto o adoptarse otras medidas procesales conforme a lo previsto por la ley.