Protección Civil advierte riesgos por presencia de cocodrilos

El personal de Bomberos cuenta con la capacitación y el equipo especializado para efectuar este tipo de maniobras de manera segura

El director de Protección Civil de Ciudad Madero, Ricardo Aguirre, hizo un llamado a la población para que no intente capturar cocodrilos que sean vistos en calles, canales o zonas cercanas al sistema lagunario, ya que esta acción representa un riesgo para las personas.

Autoridades advierten sobre el comportamiento de los reptiles

Explicó que estos animales silvestres reaccionan por instinto de defensa y pueden atacar si se sienten amenazados, por lo que la recomendación es reportar de inmediato su presencia al 911 o directamente al Cuerpo de Bomberos.

El funcionario señaló que recientemente se realizó la captura de una cría de cocodrilo en un canal ubicado en la entrada del fraccionamiento 18 de Marzo y recordó que un video donde civiles intentaron atrapar uno de estos reptiles se hizo viral, evidenciando el peligro al que se expusieron.

Precisó que el personal de Bomberos cuenta con la capacitación y el equipo especializado para efectuar este tipo de maniobras de manera segura, evitando accidentes tanto para la ciudadanía como para los propios ejemplares.

Las lluvias han incrementado la presencia de cocodrilos

Informó que, debido al incremento en los niveles de las lagunas por las lluvias, en las últimas dos semanas se han realizado seis capturas de cocodrilos en distintos puntos del municipio. Por lo que insistió en no interactuar con estos animales y solicitar la intervención de personal capacitado para atender cada reporte.