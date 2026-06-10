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Tamaulipas

Piden retirar vehículos abandonados y limpiar terrenos baldíos

El secretario Antonio Chávez, con el programa Acción y Conciencia, pide a vecinos de Reynosa retirar vehículos descompuestos o abandonados de la vía pública

  • 10
  • Junio
    2026

El secretario de Servicios Públicos Primarios de Reynosa, Antonio Chávez, lanzó un llamado a la ciudadanía para retirar de la vía pública los vehículos descompuestos que permanecen frente a los domicilios, como parte del programa Acción y Conciencia. 

El funcionario señaló que estas unidades suelen convertirse en focos de contaminación y acumulación de basura, además de representar riesgos para la seguridad de los vecinos. 

En ese sentido, explicó que las dependencias municipales buscan recuperar estos espacios para el uso de la ciudadanía.

“La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad invita a los vecinos a poner sus vehículos abandonados y ‘yonkeados’ en uso o retirarlos, porque esto genera un foco de infección”, expresó Antonio Chávez. 

Asimismo, advirtió que los automóviles abandonados pueden convertirse en puntos utilizados para actividades que afectan la tranquilidad de las colonias. 

“Crea espacios en donde se pueda meter gente a delinquir, espacios donde se pueden tener animales y lo que buscamos es que todos esos espacios sean liberados para los ciudadanos y que puedan hacer uso de ellos”, declaró. 

El llamado también fue dirigido a los propietarios de terrenos baldíos que permanecen enmontados o son utilizados como tiraderos clandestinos de basura, una problemática que continúa presente en diversos sectores de la ciudad. 

“La Secretaría de Desarrollo pasa a invitar y exhortar a todos los vecinos que tienen sus predios baldíos, abandonados y que los están utilizando para basureros clandestinos, a que los limpien”, indicó el secretario. 

Finalmente, el funcionario advirtió que quienes no atiendan estas recomendaciones podrían enfrentar sanciones por parte del municipio. 

“Si no los limpian, se harán acreedores a una multa”, concluyó Antonio Chávez. 

Las autoridades municipales reiteraron que mantener limpios los predios y retirar los vehículos abandonados contribuye a mejorar la imagen urbana, reducir riesgos sanitarios y fortalecer la seguridad en las colonias de Reynosa.


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