Preocupa la ‘desaparición’ gradual de la malla en el eje vial

La desaparición de la malla de la cerca del Eje Vial en Ciudad Victoria es un tema que requiere atención inmediata por parte de las autoridades locales.

Aunque no hay información específica, es importante destacar que la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura urbana son fundamentales para el bienestar de los ciudadanos.

Posibles causas de la desaparición

Robo de materiales: Es posible que la malla haya sido robada para ser vendida como chatarra o reutilizada en otros proyectos.

Deterioro o daño: La malla podría haberse deteriorado o dañado debido a las condiciones climáticas o al uso, lo que habría requerido su reemplazo.

De acuerdo a investigaciones realizadas en tiendas transnacionales de materiales, el costo por cada malla de 2 metros por 1.50, equivale a 845 pesos, cantidad nada despreciable si es sustraída para comercializarla o venderla como chatarra.

Acciones recomendadas

Investigación : Las autoridades locales deberían investigar el incidente para determinar las causas y responsabilidades.

: Las autoridades locales deberían investigar el incidente para determinar las causas y responsabilidades. Reparación o reemplazo: La malla debería ser reparada o reemplazada lo antes posible para garantizar la seguridad y el orden en la zona, aunado a la creciente aparición de la maleza en el derecho de vía del ferrocarril.

La malla debería ser reparada o reemplazada lo antes posible para garantizar la seguridad y el orden en la zona, aunado a la creciente aparición de la maleza en el derecho de vía del ferrocarril. Prevención: Se podrían implementar medidas de seguridad adicionales para prevenir incidentes similares en el futuro.

Comentarios