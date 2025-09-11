Cerrar X
EH_UNA_FOTO_72_d58f58099e
Tamaulipas

Preocupa la ‘desaparición’ gradual de la malla en el eje vial

Son kilómetros de cerca metálica que año tras año se van perdiendo. Aseguran que la desaparición de la malla es un tema que requiere atención inmediata

  • 11
  • Septiembre
    2025

La desaparición de la malla de la cerca del Eje Vial en Ciudad Victoria es un tema que requiere atención inmediata por parte de las autoridades locales. 

Aunque no hay información específica, es importante destacar que la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura urbana son fundamentales para el bienestar de los ciudadanos.

Posibles causas de la desaparición

  • Robo de materiales: Es posible que la malla haya sido robada para ser vendida como chatarra o reutilizada en otros proyectos.
  • Deterioro o daño: La malla podría haberse deteriorado o dañado debido a las condiciones climáticas o al uso, lo que habría requerido su reemplazo.

De acuerdo a investigaciones realizadas en tiendas transnacionales de materiales, el costo por cada malla de 2 metros por 1.50, equivale a 845 pesos, cantidad nada despreciable si es sustraída para comercializarla o venderla como chatarra. 

Acciones recomendadas

  • Investigación: Las autoridades locales deberían investigar el incidente para determinar las causas y responsabilidades.
  • Reparación o reemplazo: La malla debería ser reparada o reemplazada lo antes posible para garantizar la seguridad y el orden en la zona, aunado a la creciente aparición de la maleza en el derecho de vía del ferrocarril.
  • Prevención: Se podrían implementar medidas de seguridad adicionales para prevenir incidentes similares en el futuro.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G0n_G_Ykz_WEAA_3b5_U_b4ce504402
FBI revela video del atacante de Charlie Kirk
EH_DOS_FOTOS_7_931af78349
Revela PCNL video sobre rescate de menores en Cadereyta
82a917b8_9601_4b14_87a2_55a9de1c336f_916f0a4071
Alcalde sigue 'falseando' información en materia de seguridad
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_12_at_6_37_13_PM_2_e631bd37b7
Conmemoran el Día de la Terapia Asistida con Animales
AP_25255822195981_2dfb3433e4
Estos son los nominados para entrar al Salón de la Fama de la NFL
AP_25255790586991_c24058e5a5
Nombran nueva titular de Comisión Nacional de Búsqueda
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
martial_rayados_790fc0aa22
¡Bombazo! Anthony Martial será nuevo delantero de Rayados
INFO_7_UNA_FOTO_8_dd61221394
Hallan cuerpo de mujer arrastrada por río en Guadalupe
publicidad
×