Preocupa retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Preocupa a propietarios de negocios de alimentos y bebidas la retransmisión de los juegos del Mundial

A pocos días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y del debut de la selección mexicana frente a Sudáfrica, propietarios de restaurantes, bares, fondas y otros establecimientos de alimentos y bebidas han expresado preocupación por los requisitos necesarios para retransmitir los encuentros en sus negocios.

Aunque esperan una importante afluencia de clientes durante los partidos, muchos desconocían que la exhibición pública de los juegos requiere permisos y licencias comerciales específicas.

Representantes del sector señalan que, además de contar con poco tiempo para realizar los trámites, los costos para obtener la autorización pueden resultar elevados, especialmente para pequeños negocios.

De acuerdo con información difundida entre empresarios, las licencias rondan los 5,000 pesos por televisión para establecimientos pequeños, mientras que los negocios medianos podrían pagar entre 10,000 y 15,000 pesos por pantalla.

En el caso de restaurantes y bares con mayor capacidad, los costos pueden alcanzar los 23,000 pesos o más por cada televisor, dependiendo del número de mesas, el aforo y las características del local.

La situación ha generado incertidumbre entre comerciantes que confiaban en aprovechar el ambiente mundialista para incrementar sus ventas.

Algunos empresarios consideran que los montos son difíciles de absorber, mientras que otros analizan si podrán completar a tiempo la contratación de los permisos requeridos.

A ello se suma la advertencia de autoridades federales sobre posibles sanciones para quienes retransmitan los partidos sin contar con las licencias correspondientes, lo que ha llevado a numerosos establecimientos a evaluar sus opciones contrarreloj.

Comentarios