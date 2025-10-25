Cerrar X
Tamaulipas

Preparan vistoso desfile y concurso de catrinas en Reynosa

La Cámara Nacional de Comercio, en coordinación con el Gobierno Municipal de Reynosa, anunció la realización del tradicional desfile y concurso de catrinas

  • 25
  • Octubre
    2025

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco Servytur), en coordinación con el Gobierno Municipal de Reynosa, anunció la realización del tradicional desfile y concurso de catrinas, evento que se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre, como parte de las festividades del Día de Muertos.

Durante una rueda de prensa efectuada en las instalaciones de la Canaco, se informó que el concurso contará con una bolsa total de 30 mil pesos en premios, que se distribuirán entre las categorías “Catrina Adulto”, “Catrín Adulto” y “Catrina Infantil”.

Las actividades iniciarán a las 5:00 de la tarde en la explanada del Museo del Ferrocarril, donde se realizará el registro final de los participantes y la asignación de números.

El desfile comenzará a las 6:00 de la tarde, recorriendo la peatonal Hidalgo hasta llegar a la plaza principal, donde a las 6:30 se desarrollará el concurso, que celebra ya su séptima edición en Reynosa.

La premiación está programada para las 7:30 de la noche. En la categoría Catrina Adulta, los premios serán de 6 mil, 4 mil y 2 mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.

En Catrines Adultos, el primer lugar obtendrá 4 mil pesos, el segundo 3 mil y el tercero 2 mil. Para la categoría infantil, habrá dos premios: 4 mil pesos al primer lugar y 3 mil pesos al segundo.

Como parte de las actividades conmemorativas, el 31 de octubre a las 6:00 de la tarde se inaugurará el mega altar de muertos en la plaza Miguel Hidalgo, acto que será encabezado por el alcalde Carlos Peña Ortiz y contará con invitados especiales.

Además, la Dirección de Turismo Municipal pondrá a disposición de los visitantes del Valle de Texas una unidad tipo van para facilitar su traslado a la plaza principal, donde podrán disfrutar del desfile, el concurso y las ofrendas dedicadas a esta tradicional celebración mexicana.


