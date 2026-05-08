Preparan evacuación de crucero por brote de hantavirus

Las autoridades de España se preparan para recibir este domingo al crucero MV Hondius en las Islas Canarias, luego de que se registrara un brote de hantavirus a bordo que ha dejado al menos tres personas fallecidas y varios casos bajo vigilancia médica. La embarcación, con bandera de Países Bajos, transporta a más de 140 pasajeros y miembros de la tripulación.

El barco arribará a la isla de Tenerife bajo estrictas medidas sanitarias y de aislamiento, mientras distintos países coordinan la repatriación de sus ciudadanos. Estados Unidos y Reino Unido ya anunciaron vuelos especiales para evacuar a los pasajeros que permanecen en la embarcación.

España prepara operativo aislado en Tenerife

La jefa de los servicios de emergencia de España, Virginia Barcones, informó que el desembarco del crucero se realizará en una zona completamente aislada y acordonada para evitar cualquier riesgo sanitario.

Las autoridades españolas señalaron que los pasajeros serán trasladados directamente del puerto al aeropuerto en vehículos vigilados y sin contacto con la población local. Además, las áreas aeroportuarias utilizadas durante la evacuación permanecerán restringidas.

El gobierno español insistió en que no existe riesgo para los habitantes de las Islas Canarias y pidió evitar comparaciones con situaciones sanitarias ocurridas durante la pandemia de covid-19.

OMS descarta que sea “un nuevo covid”

La Organización Mundial de la Salud aseguró que el riesgo del brote para la población en general sigue siendo bajo, pese a la preocupación generada tras confirmarse varias muertes relacionadas con el virus.

Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, explicó que el hantavirus no se transmite fácilmente entre personas y reiteró que la situación es distinta a la ocurrida con el coronavirus en 2020.

“El riesgo sigue siendo absolutamente bajo. Esto no es un nuevo covid”, afirmó el portavoz de la OMS.

La preocupación internacional aumentó después de que una azafata de KLM enfermara tras coincidir brevemente en un vuelo con una pasajera infectada procedente del crucero. Sin embargo, la prueba realizada a la trabajadora dio negativo al hantavirus.

El hantavirus suele propagarse por contacto con excrementos de roedores contaminados, principalmente al inhalar partículas presentes en ambientes cerrados. Aunque la variante detectada en el crucero corresponde a la cepa de los Andes —que en casos raros puede transmitirse entre humanos—, especialistas reiteraron que el nivel de contagio sigue siendo limitado.

Pasajeros fueron rastreados en varios países

Las autoridades sanitarias de distintos países mantienen operativos para localizar a pasajeros que abandonaron el crucero antes de que se confirmara oficialmente el brote.

Más de 20 personas descendieron del barco el pasado 24 de abril, casi dos semanas después de la primera muerte registrada a bordo. El operador Oceanwide Expeditions confirmó que en ese momento todavía no existía un diagnóstico oficial de hantavirus.

Uno de los casos más vigilados corresponde a una mujer neerlandesa que abordó brevemente un vuelo entre Johannesburgo y Ámsterdam tras bajar del crucero. Su esposo había fallecido previamente en la embarcación y ella murió posteriormente en Sudáfrica antes de completar el viaje.

Las autoridades de Países Bajos realizan rastreo de contactos de pasajeros y tripulantes de ese vuelo, mientras Sudáfrica también monitorea a personas que coincidieron con viajeros procedentes del MV Hondius.

Reino Unido investiga un posible nuevo caso

La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido informó que investiga un posible tercer caso de hantavirus relacionado con el crucero. El paciente se encuentra en Tristan da Cunha, un remoto territorio británico en el Atlántico sur donde el barco realizó una escala semanas atrás.

Hasta ahora, otros dos ciudadanos británicos vinculados al crucero ya fueron diagnosticados con el virus. Uno permanece hospitalizado en Países Bajos y otro recibe atención médica en Sudáfrica.

Oceanwide Expeditions aseguró que ninguno de los pasajeros o miembros de la tripulación que continúan en el barco presenta síntomas actualmente, aunque las autoridades mantienen vigilancia médica constante mientras el crucero se dirige a Tenerife.

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