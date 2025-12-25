Presentan abandono y riesgo calles de la colonia Lampacitos

Las calles de la colonia Lampacitos, en la ciudad de Reynosa, presentan un marcado panorama de abandono, con pavimento deteriorado, cintas de precaución colocadas de manera improvisada y múltiples obras inconclusas que se repiten en distintos puntos del sector.

Un recorrido por la zona permite observar trozos de concreto, llantas, palos y señalización preventiva limitada que apenas advierte sobre excavaciones abiertas en medio de las vialidades.

Esta problemática no es exclusiva de esta colonia, ya que situaciones similares se registran en otros sectores de la ciudad, donde las obras permanecen inconclusas durante largos periodos.

Las excavaciones abiertas están relacionadas principalmente con reparaciones por fugas de agua potable, drenaje o trabajos de sustitución de tuberías que no han sido concluidos, permaneciendo abiertas durante meses.

Esta condición representa un riesgo constante para peatones y automovilistas que circulan diariamente por estas vialidades.

Los daños más visibles se localizan sobre la calle Carmina y en diversos tramos de la calle Rubén, donde se concentra la mayor cantidad de afectaciones.

En particular, destaca un socavón a pie de banqueta que se originó tras la reparación de una fuga de agua potable y que, a más de un mes de haberse realizado los trabajos, continúa abierto.

El hueco permanece acompañado de montones de tierra en el lugar, lo que incrementa el peligro para quienes caminan por la zona.

Además, la reducción de carriles derivada de estas obras ha provocado accidentes vehiculares, ya que los conductores se ven obligados a invadir el carril contrario para poder circular.

Ante esta situación, se hace un llamado a que las autoridades concluyan las obras pendientes y restablezcan las condiciones de seguridad en estas vialidades de la colonia Lampacitos.





